Движение таллиннского общественного транспорта 23 и 24 февраля сильно изменится

- автобусы линии 40 пойдут в объезда в сторону центра города по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри, Хобуяама, а в обратном направлении — по улицам Хобуяама, Лайкмаа, через подземный терминал в центре "Виру", по Нарвскому шоссе, бульварам Мере и Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, бульвару Тоом, улице Раннамяэ к Балтийскому вокзалу с дополнительными остановками на направлении от центра города Бульвар Мере на одноименном бульваре и в обоих направлениях — Балтийский вокзал, а конечная остановка переносится на въезд на автобусную стоянку на улице Хобуяама;

- автобусы линий 21 и 21В в сторону Балтийского вокзала пойдут в объезд по улицам Эндла, Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улице Раннамяэ к Балтийскому вокзалу с дополнительными остановками Койду — на улице Суур-Америка и Техника — на Палдиском шоссе; в сторону Какумяэ объезд будет происходить по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Луйзе с дополнительными остановками Площадь Вабадузе и Космос на Пярнуском шоссе.

- автобусы линий 41 и 41B к Балтийскому вокзалу пойдут по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улице Раннамяэ; в сторону Какумяэ — по бульвару Тоом, улице Техника и Палдискому шоссе.

24 февраля с 8 часов утра и ориентировочно до 16 часов:

- троллейбусы линии 1 пойдут до Балтийского вокзала;

- троллейбусы линии 3 пойдут до перекрестка улиц Эндла и Суур-Америка с конечной остановкой Койду на направлении от центра города.

- автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в сторону центра города пойдут в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на временной остановке перед перекрестком с улицей Суур-Америка на улице Эндла, Космос — на Пярнуском шоссе и Площадь Вабадузе на бульваре Эстония; на направлении от центра города автобусы этих линий пойдут по бульвару Эстония, через Театральную площадь, по улицам Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка и Луйзе с дополнительными остановками Эстония на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Лийвалайа;

- автобусы линий 41 и 41B в сторону Балтийского вокзала пойдут по Палдискому шоссе, бульвару Тоом и улице Раннамяэ; в сторону Какумяэ — бульвару Тоом, улице Техника и Палдискому шоссе;

- автобусы линий 21 и 21B в сторону Балтийского вокзала пойдут по улицам Эндла, Суур-Америка, Луйзе и Техника, Палдискому шоссе, бульвару Тоом и улице Раннамяэ с дополнительной остановкой Техника на Палдиском шоссе; в сторону Какумяэ эти автобусы пойдут по бульвару Тоом и улице Эндла с дополнительной остановкой Адамсони на бульваре Тоом;

-автобусы линии 3 пойдут в объезд в сторону улицы Веэренни по бульвару Мере, улицам Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа, а в сторону Рандла — по Нарвскому шоссе, улицам Хобуяама и Ахтри и бульвару Мере;

- автобусы линии 73 будут направлены в объезд на направлении от центра города — по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри и бульвару Мере с дополнительными остановками Площадь Вабадузе на бульваре Эстония, Эстония и Лайкмаа — на улице А.Лайкмаа; в сторону Веэренни эти автобусы пойдут по бульвару Мере, улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония, через Тетральную площадь, по улицам Лембиту, Лийвалайа и Веэренни с дополнительными остановками Лайкмаа на улице А.Лайкмаа, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Лийвалайа;

- автобусы линии 20 в сторону Пяэскюла пойдут в объезд по улицам Йыэ, Пронкси, Рауа, Гонсиори, бульвару Эстония, через Театральную площадь, по улицам Лембиту, Лийвалайа и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками Кивисилла на улице Гонсиори, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Лийвалайа.

23 февраля с 19 часов и до 24 часов и 24 февраля с 8 часов и ориентировочно до 16 часов на троллейбусных линиях 1 и 3 и автобусных линиях 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24, 24A, 40, 41, 41B и 42 расписания не действительны.

23 февраля с 21 до 24 часов в связи с репетицией парада могут происходить остановки на время до получаса проезжающих в зоне репетиции трамваев, троллейбусов и автобусов. В связи с этим просят потенциальных пассажиров планировать с запасом время на поездку.

Изменения в движении транспорта в связи с концертом на площади Исландии