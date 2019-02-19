19.02.2019, 13:45

Движение таллиннского общественного транспорта 23 и 24 февраля сильно изменится


rus.delfi.ee
EST
Paraad
ParaadFoto: Jaanus Lensment

В связи с репетицией и проведением парада, посвященного 101-й годовщине Эстонской Республики, 23 февраля с 19 до 24 часов реорганизуется движение общественного транспорта по Таллинну.

Оно изменится следующим образом:

- троллейбусы линий 1 и 3 будут идти до перекрестка улицы Тоомпеа и бульвара Каарли с конечной остановкой Тынисмяги (на направлении к центру города);

- автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в обоих направлениях пойдут в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками при движении в сторону центра города на улице Эндла (до перекрестка с улицей Суур-Америка) и в обоих направлениях — на Пярнуском шоссе (Космос) и на бульваре Эстония (Площадь Вабадузе);

- автобусы линии 40 пойдут в объезда в сторону центра города по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри, Хобуяама, а в обратном направлении — по улицам Хобуяама, Лайкмаа, через подземный терминал в центре "Виру", по Нарвскому шоссе, бульварам Мере и Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, бульвару Тоом, улице Раннамяэ к Балтийскому вокзалу с дополнительными остановками на направлении от центра города Бульвар Мере на одноименном бульваре и в обоих направлениях — Балтийский вокзал, а конечная остановка переносится на въезд на автобусную стоянку на улице Хобуяама;

- автобусы линий 21 и 21В в сторону Балтийского вокзала пойдут в объезд по улицам Эндла, Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улице Раннамяэ к Балтийскому вокзалу с дополнительными остановками Койду — на улице Суур-Америка и Техника — на Палдиском шоссе; в сторону Какумяэ объезд будет происходить по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Луйзе с дополнительными остановками Площадь Вабадузе и Космос на Пярнуском шоссе.

- автобусы линий 41 и 41B к Балтийскому вокзалу пойдут по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улице Раннамяэ; в сторону Какумяэ — по бульвару Тоом, улице Техника и Палдискому шоссе.

24 февраля с 8 часов утра и ориентировочно до 16 часов:

- троллейбусы линии 1 пойдут до Балтийского вокзала;

- троллейбусы линии 3 пойдут до перекрестка улиц Эндла и Суур-Америка с конечной остановкой Койду на направлении от центра города.

- автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в сторону центра города пойдут в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на временной остановке перед перекрестком с улицей Суур-Америка на улице Эндла, Космос — на Пярнуском шоссе и Площадь Вабадузе на бульваре Эстония; на направлении от центра города автобусы этих линий пойдут по бульвару Эстония, через Театральную площадь, по улицам Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка и Луйзе с дополнительными остановками Эстония на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Лийвалайа;

ТОП

- автобусы линий 41 и 41B в сторону Балтийского вокзала пойдут по Палдискому шоссе, бульвару Тоом и улице Раннамяэ; в сторону Какумяэ — бульвару Тоом, улице Техника и Палдискому шоссе;

- автобусы линий 21 и 21B в сторону Балтийского вокзала пойдут по улицам Эндла, Суур-Америка, Луйзе и Техника, Палдискому шоссе, бульвару Тоом и улице Раннамяэ с дополнительной остановкой Техника на Палдиском шоссе; в сторону Какумяэ эти автобусы пойдут по бульвару Тоом и улице Эндла с дополнительной остановкой Адамсони на бульваре Тоом;

-автобусы линии 3 пойдут в объезд в сторону улицы Веэренни по бульвару Мере, улицам Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа, а в сторону Рандла — по Нарвскому шоссе, улицам Хобуяама и Ахтри и бульвару Мере;

- автобусы линии 73 будут направлены в объезд на направлении от центра города — по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри и бульвару Мере с дополнительными остановками Площадь Вабадузе на бульваре Эстония, Эстония и Лайкмаа — на улице А.Лайкмаа; в сторону Веэренни эти автобусы пойдут по бульвару Мере, улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония, через Тетральную площадь, по улицам Лембиту, Лийвалайа и Веэренни с дополнительными остановками Лайкмаа на улице А.Лайкмаа, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Лийвалайа;

- автобусы линии 20 в сторону Пяэскюла пойдут в объезд по улицам Йыэ, Пронкси, Рауа, Гонсиори, бульвару Эстония, через Театральную площадь, по улицам Лембиту, Лийвалайа и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками Кивисилла на улице Гонсиори, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Лийвалайа.

23 февраля с 19 часов и до 24 часов и 24 февраля с 8 часов и ориентировочно до 16 часов на троллейбусных линиях 1 и 3 и автобусных линиях 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24, 24A, 40, 41, 41B и 42 расписания не действительны.

23 февраля с 21 до 24 часов в связи с репетицией парада могут происходить остановки на время до получаса проезжающих в зоне репетиции трамваев, троллейбусов и автобусов. В связи с этим просят потенциальных пассажиров планировать с запасом время на поездку.

Изменения в движении транспорта в связи с концертом на площади Исландии

В связи с проводимым перед зданием Министерства иностранных дел на площади Исландии 24 февраля концертом с 18.30 до 24 часов движение общественного транспорта реорганизуется следующим образом:

- троллейбусы линий 1 и 3 пойдут до перекрестка улицы Тоомпеа и бульвара Каарли с конечной остановкой Тынисмяги на бульваре Каарли;

- автобусы линий 31 и 67 пойдут в объезд по улице Гонсиори, бульвару Эстония, через Театральную площадь, по бульвару Эстония и улице Гонсиори с дополнительной остановкой Эстония на Театральной площади (на остановке автобусов линий 22, 24 и 24A);

- автобусы линий 16, 17, 17A, 23 в направлении от центра города пойдут в объезд по бульвару Эстония, улице Лайкмаа, бульвару Рявала, улицам Лийвалайа и Юхкентали с дополнительной остановкой Эстония на бульваре Эстония и в направлении к центру города — по улице Лийвалайа, бульвару Рявала, улице Каубамая, бульвару Эстония через Театральную площадь с дополнительными остановками Отель "Олимпия" на улице Лийвалайа, Каубамая — на улице Каубамая и Эстония — на Театральной площади (на остановке автобусов линии 22);

- автобусы линии 54 будут направлены в объезд по улицам Юхкентали и Лийвалайа, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония через Театральную площадь, улицам Гонсиори, Лайкмаа, бульвару Рявала, улицам Лийвалайа и Юхкентали с дополнительными остановками Отель "Олимпия" на улице Лийвалайа и Эстония — на Театральной площади;

- автобусы линии 42 пойдут в объезд по улице Каубамая, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония через Театральную площадь, улице Лайкмаа, бульвару Рявала и улице Лийвалайа с дополнительной остановкой Эстония — на Театральной площади ( на остановке автобусов линии 22); s

- автобусы линии 3 пойдут в сторону Рандла в объезд по улице Лийвалайа, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори с дополнительной остановкой Отель "Олимпия" на улице Лийвалайа, а в сторону Веэренни — через Театральную площадь, по бульвару Эстония, улице Лайкмаа, бульвару Рявала, улице Лийвалайа с дополнительными остановками Эстония — на Тетральной площади (на остановке автобусов линии 22) и Отель "Олимпия" на улице Лийвалайа;

-автобусы линии 15 будут направлены в объезд при движении от центра города — по улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония через Театральную площадь, улице Лайкмаа, бульвару Рявала и Тартускому шоссе с дополнительной остановкой Эстония на Театральной площади (на остановке автобусов линии 22) и при движении в сторону центра города — по Тартускому шоссе, бульвару Рявала и улице Лайкмаа.

Читайте также: