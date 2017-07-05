Движение по улице Сууртюки закрыто до 19 июля

В связи с реконструкцией трамвайных путей с сегодняшнего дня и до конца рабочего дня 19 июля закрыта для движения транспорта улица Сууртюки в Таллинна, сообщает Раэпресс.
По объездному маршруту пойдут автобусы линий 3 и 52. Объезд будет пролегать по улице Нийне, бульвару Пыхья, улице Суур-Раннавярав, бульвару Пыхья и улице Ахтри. У автобуса линии 52 отменяется остановка Балтийский вокзал на направлении к центру города.
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