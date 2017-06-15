15.06.2017, 21:15

Движение по улице Клоостриметса в Таллинне будет ограничено до 5 сентября


rus.delfi.ee
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Suur remont südalinnas algas
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

На следующей неделе начнется восстановительный ремонт улицы Клоостриметса между улицами Люкати и Пярнамяэ.

На время ремонта, который продлится до 5 сентября, улица для транспорта полностью закрываться не будет. Но в зоне работ движение пойдет по ряду переменного направления, регулируемое светофорами. Во время асфальтирования на прилегающем к Метсакальмисту (Лесному кладбищу) участке движение будет прервано, и объезд будет возможен по улице Люкати. Вообще же, чтобы миновать зону работ, лучше использовать объезд по Нарвскому шоссе или улице Рандвере.

Договорная цена реконструкции — 294 000 евро.

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