Движение по улице Клоостриметса в Таллинне будет ограничено до 5 сентября

На следующей неделе начнется восстановительный ремонт улицы Клоостриметса между улицами Люкати и Пярнамяэ.

На время ремонта, который продлится до 5 сентября, улица для транспорта полностью закрываться не будет. Но в зоне работ движение пойдет по ряду переменного направления, регулируемое светофорами. Во время асфальтирования на прилегающем к Метсакальмисту (Лесному кладбищу) участке движение будет прервано, и объезд будет возможен по улице Люкати. Вообще же, чтобы миновать зону работ, лучше использовать объезд по Нарвскому шоссе или улице Рандвере.

Договорная цена реконструкции — 294 000 евро.