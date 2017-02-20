Движение по столичной улице Лыытса будет перекрыто на три дня

В связи прокладкой водопровода и канализационной трассы с начала рабочего дня 24 февраля и до конца рабочего дня 26 февраля улица Лыытса, как сообщает Раэпресс, будет закрыта для движения транспорта.

В это время автобусы линий 7, 15, 49 и 65 по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса ходить и нa остановках Двигатель, Лыытса, Валукоя и Каубаяама останавливаться не будут.

В обоих направлениях автобусы пойдут по улице Суур-Сыямяэ с остановкой Двигатель близ перекрестка с улицей Лыытса и по направлению к центру города — с остановкой Каубаяама до перекрестка с улицей Яэзи.