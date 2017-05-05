Движение на транспортной развязке в Хааберсти меняется

С понедельника, 8 мая, меняется организация движения на Хааберстиской круговой развязке и Палдиском шоссе.



В связи с прокладкой техносетей и строительством пешеходных переходов будут закрываться для движения транспорта некоторые ряды, однако пропуск транспорта будет сохранен во всех направлениях.

Организация движения по улице Эхитаяте не меняется, в том числе и для пешеходов. Ограничения на улице Ыйсмяэ будут действовать до 15 мая, когда начнется следующий этап реконструкции транспортной развязки, что приведет к более значительным изменениям и перенаправлению транспорта.

Всех участников движения просят следовать требованиям временных дорожных знаков и других средств организации движения!