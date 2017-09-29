Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

Пункт обмена шприцев, расположенный в помещениях жилого дома на улице Ситси, против открытия которого протестовали и протестуют местные жители, пострадал от неизвестных вандалов. Входная дверь была залита строительной пеной и разрисована.

Один из руководителей недоходного общества Convictus Eesti, оказывающего помощь наркозависимым, Инна Фарбер узнала о произошедшем от журналиста портала rus.err.ee.

"Пункт обмена шприцев открывается в 11:00, поэтому работники пока мне еще не сообщили о происшествии. Будем разбираться", — сказала Фарбер.

Институт здоровья обещал установить камеры видеонаблюдения, однако пока этого сделано не было. "Посмотреть, кто это сделал, невозможно, потому что видеокамеры еще не установлены. Их надо крепить на дом, но пока договориться с квартирным товариществом не удалось. Этим занимается институт здоровья", — пояснила руководитель Convictus Eesti.