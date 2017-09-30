Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза Сависаара

Пункт обмена шприцев, который открылся 20 сентября в помещениях жилого дома на улице Ситси и против которого продолжают протестовать местные жители, пострадал от вандалов.

В пятницу утром очевидцы обнаружили, что его входная дверь залита строительной пеной и разрисована. В социальной сети Facebook ответственность за акцию взял Дмитро Гаевой, который баллотируется в Таллиннское горсобрание от Союза Сависаара и "Делового Таллинна", передает rus.err.ee.

Один из руководителей недоходного общества Convictus Eesti, оказывающего помощь наркозависимым, Инна Фарбер узнала о произошедшем от журналиста портала rus.err.ee.