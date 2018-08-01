01.08.2018, 15:30

Две женщины, три собаки и младенец оказались на жаре посреди дороги в сломанной машине: помогла лишь одна мастерская

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rus.delfi.ee
EST 30
Две женщины, три собаки и младенец оказались на жаре посреди дороги в сломанной машине: помогла лишь одна мастерская
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В соцсетях распространяется пост, автор которого выражает сердечную благодарность работникам авторемонтной мастерской, которые помогли ей, ее подруге, трем собакам и младенцу в безвыходной ситуации.

”От всех души благодарю работников мастерской Raunex, которые в жаркий летний день отремонтировали нашу машину. Она заглохла недалеко от Пярну и ехать дальше было невозможно”, — пишет автор и добавляет, что в нескольких фирмах им предложили время, которое простиралось куда-то далеко в будущее.

"Они оказались единственными, кто согласился сразу помочь. Кроме двух женщин, в машине находились три собаки и младенец. К сожалению, нам известно лишь имя одного из мужчин — Артем. Первым, кто вселил в нас надежду на то, что все будет хорошо, был большой мужчина в коричневой футболке. Также он нашел для нашей машины деталь, без которой мы не смогли бы ехать дальше. Большое спасибо! Спасибо и за то, что разрешили нам переждать с маленьким ребенком в офисе. От всей души советуем этих ребят!”

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