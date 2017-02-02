Две таллиннские гимназии в очередной раз подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Расположенные в Таллинне Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия после смены правительства сделали еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания: оба учебных заведения подали в столичное городское собрание очередные ходатайства о праве организовать учебный процесс на русском языке, пишет rus.err.ee.

"В нашей школе 12 января прошло общение собрание с участием попечительского совета и учеников. По его итогам было решение направить обращение горсобранию, чтобы оно ходатайствовало перед правительством о предоставлении нам права организовать в гимназической ступени обучение без обязательного использования системы "60 на 40". От изучения эстонского никто не отказывается, просто хотим сами решать, какие предметы и в каком объеме будут преподаваться на эстонском. В прошлый четверг документ был направлен в горсобрание", — рассказал директор Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа.

Сергей Гаранжа выразил надежду на то, что новое правительство не станет затягиваться с рассмотрением ходатайства и уже в новом учебном году удастся перейти на новую систему преподавания.