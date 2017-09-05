Два эстонских университета вошли в мировой ТОП-1000

Организация The World University Rankings составла рейтинг 1000 лучших университетов мира. Тартуский университет разделил в этом рейтинге места с 301-го по 350-е, сообщает The World University Rankings.
Таллиннский технический университет оказался на 601-800 местах, передают "Деловые Ведомости".
Возглавил рейтинг Оксфордский университет. Далее идут Кембриджский университет, Калифорнийский технологический институт и Массачусетский технологический институт.
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