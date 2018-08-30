"Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь

Сын Лийны (имя изменено — прим. ред.) — член банды. Она пыталась удержать сына хотя бы и силой. Ругалась с сыном так, что младший брат вынужден был вмешаться и сказать старшему: "С моей мамой так не разговаривают". Со слезами на глазах умоляла, чтобы сын не выходил. Стояла перед дверью, когда сын орал и ломал от злости мебель. Тщетно.

Полная машина мальчишек приезжала к дверям дома угрожать Лийне, чтобы она оставила сына в покое. "Обещали изнасиловать, убить", — сказала Лийна. Не хватило всего мгновения, чтобы друг сына ударил ее кастетом. Днем позже кастет пошел в ход для избиения еще одного молодого человека.

Лийна и Мартин (имя изменено — прим. ред) — родители из двух разных семей, которые обратились с проблемой к Eesti Päevaleht. Они вместе с примерно 40 родителями провели больше дней, разыскивая детей на улицах, чем с ними дома, и не находя помощи, обивали пороги учреждений. "Родитель не получает поддержки ниоткуда. Полиция признается в бессилии, Департамент социального страхования признается в бессилии, все признаются в бессилии. Государство считает виноватыми родителей, а себя виноватым не считает, — отмечает Мартин. — То, о чем говорят, абсолютно день и ночь с тем, что происходит в реальности".