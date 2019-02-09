"Друзья думают, что я сошел с ума". Силы обороны будут принимать на службу людей с особыми потребностями, которые сами этого хотят

17-летний Карл Кристьян Каяк является мастером по легкой атлетике среди глухих. Его кумир — Эрки Ноол. Каяк полностью глух на правое ухо, левым слышит на 50%. Обязательства нести воинскую повинность у него нет, но может случиться, что он все-таки отправится в армию. Потому что сам очень хочет.

”Моя друзья думают, что я сошел с ума: зачем тебе это надо, Карл? Ты же не обязан этого делать”, — рассказывает молодой человек.

По словам главного специалиста Палаты людей с особыми потребностями Хелен Каск, целью проекта является предоставить возможность служить в армии тем, кто этого хочет, но не мог сделать по состоянию здоровья. ”Особые потребности не должны ограничивать людей, которые хотят быть активными в обществе, — говорит она. — В некоторых других странах люди с инвалидностью также могут вносить свой вклад в государственную оборону”.

”Мы не разграничиваем, что с таким недостатком можно, а с таким — нельзя. Все зависит от конкретного человека”, — отмечает она. Каск говорит, что десять заявлений уже передано Департаменту оборонных ресурсов, который определит возможности и ограничения для несения этими людьми службы.

По плану первые желающие отправятся служить уже в июле этого года.