Друг застреленного Кяэрманна: думаю, он знал все детали, чем и как могло закончиться его поведение

Осталось непонятным, что происходило в голове Яануса Кяэрманна, который во вторник днем был застрелен полицией. Что заставило его написать у себя на лбу "LOLL" (дурак — прим. ред.) и завязать вокруг шеи веревку, чтобы пойти босиком и с двумя кухонными ножами гулять в Старый город.

Многие беседовавшие с Delfi старые знакомые Кяэрманна, с которыми мужчина в последние годы больше не общался, были шокированы, когда узнали, что лишившимся жизни во вторник молодым мужчиной был именно Яанус.

"Сначала я посчитал это какой-то шуткой", — звучало из многих уст, отодвигая на задний план то обстоятельство, что, поразмыслив, они вспоминают Кяэрманна как скромного и интеллигентного джентльмена.

Так же отреагировала, например, бывшая партнерша Кяэрманна по танцам, с которой они в юности были в сборной Эстонии. Но так отреагировали и бывший коллега Кяэрманна и работодатель из фирмы, где Кяэрманн работал старшим разработчиком программного обеспечения Java.

Такая должность требует значительного опыта и знаний. Кяэрманн к этому времени получил степень бакалавра компьютерных наук в Тартуском университете и степень магистра в Англии в Йоркском университете. В июле 2015 года он ушел с работы по собственному желанию, и после этого коллеги не слышали о нем ни слова.

В марте 2016-го, почти через год после ухода с работы, Кяэрманн познакомился с Татой Самхарадзе из Грузии в кафе, куда молодой мужчина часто ездил на велосипеде выпить кофе.

Хотя многие описывали Кяэрманна как скромного человека, который не много говорил о себе, с Самхарадзе он был заметно более открытым. Близко они общались всего несколько месяцев, но в течение этого времени часто обсуждали дела в мире, которые впоследствии могут быть связаны и с инцидентом во вторник.

Самхарадзе рассказал, как однажды Кяэрманн, как маленький ребенок, залез на Харьюмяги, потому что оттуда был красивый вид на город. Несколько раз он даже упоминал, что хотел бы исчезнуть куда-нибудь подальше в горы, потому что устал от монотонной жизни и рутина сводит его с ума. Самхарадзе в ответ на это пригласил его в гости к себе на родину в Грузию. Эта идея Кяэрманну понравилась. Он даже выучил несколько фраз на грузинском, но визит не состоялся.

В апреле этого года Кяэрманн разделся догола, взял с собой синий мяч для аэробики и отправился позировать перед Рийгикогу. Самхарадзе считает, что это был протест. "Ему не нравилось делить людей на разные группы. Он скорее принимал человека в целом, не партию или политическое движение. Но, несомненно, он не был радикалом", — сказал Самхарадзе.

Самхарадзе считает, что Яанус знал все детали, чем и как могло закончиться его поведение на площади Вабадузе. "Он всегда был уверен в том, что он говорил или делал". Молодому мужчине нравилось философствовать о жизни и размышлять, куда могла бы дальше отправляться душа человека или как эта чудесная земля вмещает в себя миллиарды людей.

О том, как вместить людей, у Кяэрманна было видение и для Эстонии. Еще за несколько дней до знакомства с с Самхарадзе Кяэрманн писал в Delfi Rahva Hääl и на портале Nihilist.fm, как увеличить численность эстонцев до пяти миллионов.

За сутки до инцидента на площади Вабадузе Кяэрманн публиковал в социальных сетях параноидальные и указывающие на заговор посты. Их содержание остается непонятным для Самхарадзе, потому что в общем Кяэрманн фигурировал в соцсетях редко, абсолютно не был параноиком и не интересовался заговорами. Скорее, ему нравилось читать биографические книги и заниматься спортом.