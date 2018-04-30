30.04.2018, 19:40

Дожди и грозы. Какой будет погода в Эстонии в ближайшие дни


rus.delfi.ee
EST 5
Suvine põld
Foto: Anni Õnneleid

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Эстонии в ближайшие дни ожидается относительно теплой, но дождливой, возможны грозы.

По данным сайта pogoda.ee, во вторник ночью облачность уплотнится и начиная с юго-запада распространятся осадки по всей Эстонии. Местами сильный дождь и гроза. Восточный, северо-восточный ветер усилится 6-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: До обеда будет облачно и с дождем, по востоку Эстонии возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. На материке и островах южный ветер 3-9,на островах юго-западный ветер, порывы до 14 м/с. На северном побережье ветер восточный, северо-восточный 7-11, порывы до 15 м/с, после обеда ветер перейдет к юго-западному и немного ослабеет. Температура воздуха 9..14, на юго-востоке до 18°С.

Среда, 02.05:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 4..9°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Четверг, 03.05:
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 3..7°С.
Днем: Переменная облачность, во второй половине дня вероятность осадков возможна по югу Эстонии. Юго-западный ветер повернёт на восточный и после обеда усилится 5-10, на побережье до 14 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

Пятница, 04.05:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах возможен дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха 7..10°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах дождь, возможна гроза. Ветер повернёт на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 11..16, по юго-востоку Эстонии до 20°С.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Харьюмаа и Пярнумаа полностью бесплатного общественного транспорта не будет. Остальные еще думают

30.04.2018
Представители местных центров общественного транспорта имеют разный взгляд на подписанное сегодня министром Кадри Симсон постановление. Пярнумаа и Харьюмаа свои решения уже приняли, а остальным для принятия решения нужно время.
Подробнее

Самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии получают до 5900 евро

30.04.2018
Министерство финансов опубликовало оклады чиновников по состоянию на 1 апреля: первые места в рейтинге зарплат заняли командующий Силами обороны, гендиректор Департамента шоссейных дорог и глава Налогово-таможенного департамента.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В латвийское подразделение Rail Baltica на работу взяли обвиняемого в мошенничестве

30.04.2018
На предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas, которое отвечает за реализацию в Латвии проекта Rail Baltica, на работу главным финансистом принят Алдис Упениекс. Он проходит обвиняемым в уголовном деле о мошенничестве и отмывании денег.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES105452009
128,70 €
77,22 €

Китай запланировал крупнейшее вмешательство в климат Земли

30.04.2018
Китайские ученые планируют увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубометров в год. В рамках проекта "Тяньхэ" (англ. Sky River) в горах будут установлены десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра — соединения, являющегося дождеобразующим реагентом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Время бить тревогу! Количество детей с хроническими заболеваниями неуклонно растет

30.04.2018
Диабет первого типа, эпилепсия, волчанка, артрит, целиакия, атсма, аллергии — приводит в издании Eesti Päevaeht школьная медсестра Светлана Лорви-Талисайнен болезни, типичные для столичных школьников.
Подробнее

ФОТО DELFI: "Сегодня Саша, завтра ты!" — у посольства Латвии в Таллинне состоялась акция протеста

30.04.2018
Несколько русскоязычных активистов с рукописными плакатами собрались сегодня возле посольства Латвийской республики в Таллинне, чтобы выразить протест относительно содержания под стражей латвийского общественного деятеля Александра Гапоненко. Пикет был организован Российскими соотечественниками Европы и проходил под девизом "Свободу политзаключенному". Среди его участников были правозащитник Мстислав Русаков и публицист Димитрий Кленский.
Подробнее

Обзор эстонской прессы от бюро Яны Тоом: в поисках таинственного Тиблагорска

30.04.2018
На этой неделе эстонские СМИ рассуждали о волке как национальном звере, думали о перспективах белочки и искали загадочную пятую колонну агентов влияния внутри страны и вовне — и о русских, понятно, не забывали. Представляем обзор прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ