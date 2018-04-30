Дожди и грозы. Какой будет погода в Эстонии в ближайшие дни

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Эстонии в ближайшие дни ожидается относительно теплой, но дождливой, возможны грозы.

По данным сайта pogoda.ee, во вторник ночью облачность уплотнится и начиная с юго-запада распространятся осадки по всей Эстонии. Местами сильный дождь и гроза. Восточный, северо-восточный ветер усилится 6-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: До обеда будет облачно и с дождем, по востоку Эстонии возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. На материке и островах южный ветер 3-9,на островах юго-западный ветер, порывы до 14 м/с. На северном побережье ветер восточный, северо-восточный 7-11, порывы до 15 м/с, после обеда ветер перейдет к юго-западному и немного ослабеет. Температура воздуха 9..14, на юго-востоке до 18°С.

Среда, 02.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12..17°C.