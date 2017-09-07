Дошкольники из детских садов Ласнамяэ сдали экзамен на тему безопасности

В четверг, 7 сентября_ на стадионе Ласнамяэского спортивного комплекса состоялся инфодень для детских садов района Ласнамяэ на тему безопасности ”Я это умею”. В мероприятии приняли участие 29 детских садов и порядка 600 дошкольников с учителями, сообщает Управа Ласнамяэ.

В этот день специалисты рассказывали детям о безопасности на дорогах, оказании первой помощи, безопасном поведении на природе и о других важных вещах. Целью инфодня было предложить детям занимательный учебный процесс и проинформировать учителей детских садов о программах безопасности. Развлекали детей и давали полезные советы всегда весtлый лев Лео и задорная корова. Пhовести мероприятие помогли Идаская префектура полиции, Таллиннское общество Красного креста Эстонии, Центр тревоги, Муниципальная полиция, группа резервной добровольной спасательной дружины и FC Ararat.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева выразила надежду, что в рамках мероприятия дети научились полезным навыкам, которые помогут избежать различных травм и несчастных случаев. ”Кроме того, теперь сами дети смогут рассказать своим родителям про технику безопасности дома и на улице”, — добавила Юферева.