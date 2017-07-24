Дорожные новости Таллинна: автобус линии 1А идет в объезд, началась реконструкция улицы Кийли

В связи с асфальтированием улицы Рави с начала рабочего дня сегодня и до конца рабочего дня 26 июля автобусы линии 1А движутся в объезд, сообщает Раэпресс.

Объезд проходит по улице Рандвере с разворотом на круговой развязке улиц Рандвере и Хеки и с остановкой "Виймсиская школа" на направлении к Таллинну.

Как сообщает Раэпресс, также с сегодняшнего утра началась реконструкция улицы Кийли на участке между улицами Таммсааре и Вааблазе, в ходе которой будет создана автостоянка у строящейся церкви Марии Магдалины. На улице появятся асфальтированные тротуары, рядом проляжет велосипедная дорожка. Перекресток улиц Кийли и Сяэзе получит круговую развязку. 33 места для стоянки автомобилей будут созданы у детских садов. После реконструкции разрешенная скорость движения увеличится до 30 км/час.

Длина реконструируемого участка — 525 метров. Срок окончания работ — 10 октября.

Во время реконструкции проезд по улице разрешен только местным жителям и оперативному транспорту.