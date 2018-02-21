Дорогостоящий эксперимент центристов с тремя русскими школами: результаты будут видны лишь через пять лет

Три русские столичные школы получили от правительства на три месяца по 100 000 евро каждая на внедрение пилотного проекта обучения эстонскому языку.

Они уже потратили деньги и наслаждаются возможностью приобретать литературу, отправлять учеников на экскурсии и покупать планшеты в учебных целях.

Решение о выделении миллиона евро в год было политическим и остается лишь надеяться, что в результате действий этих школ сформируется языковая программа, которая поможет и остальным.

Открытый урок эстонского языка для учеников седьмого класса Ласнамяэской гимназии. В качестве гостей в классе присутствуют чиновники Таллиннского департамента образования, кое-то из руководства школы, я (автор статьи Лаури Танклер — прим. переводчика) и фотограф.

К уроку, кажется, подготовились очень хорошо. Сначала на расположенных в углу креслах-мешках проходит дискуссия. "Minul on kodus…" — громко читает один из учеников и начинает вспоминать слова. "Papagoi!" Далее дети перемещаются за парты, где пишут и читают, после чего приступают к обсуждению животных. Из-за гостей ребята немного волнуются, но с заданием справляются неплохо. В конце урока гости хвалят преподавателя, благодарят и уходят. Мешки остаются ждать следующих учеников.

Все эти кресла в классах и коридорах, новые учебники эстонского языка, художественная литература на эстонском, настольные игры, совместные проекты с эстонскими школами, новые компьютеры и курсы повышения квалификации для учителей стали возможными благодаря министру образования и науки Майлис Репс и прописанному в коалиционном договоре обещанию от Центристской партии, согласно которому, три таллиннские школы в течение четырех лет получат 3,3 млн евро на усовершенствование процесса обучения эстонскому языку.

Первую часть этих средств, то есть по 100 000 евро, три школы (Ласнамяэская гимназия, Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия) получили в конце сентября прошлого года. Договоренность с министерством у города была и раньше, но бумаги подписали лишь 26 сентября. Чтобы потратить 100 000 евро, у школ оставалось три месяца, и они получили полную свободу действий. Согласно приложению к договору, на эти средства школы обязуются создать более благоприятные условия для обучения эстонскому языку с целью достижения учениками по окончанию гимназии уровня С1.

Формулировку задачи, однако, можно назвать слишком общей. Первое пособие предназначено для поддержки языкового обучения учеников седьмого класса, поэтому оценить продуктивность в полной мере можно будет лишь через пять с половиной лет. Таким образом, у школ на эксперименты остается шесть лет и более четверти миллиона евро ежегодно.

К 15 января школы должны были предоставить отчет о результатах проделанной в рамках проекта работы. В направленном министерству Таллиннским департаментом образования документе каждый расход отдельно не расписывается, но отображается, что школы потратили практически все отведенные им средства: Ласнамяэская гимназия — 99 999,50 евро, Линнамяэский лицей — 98 503,49 евро и Кесклиннаская гимназия — 99 998,61 евро.

Специалист по коммуникации Министерства образования и науки Елена Земскова сказала, что они попросили школы уточнить представленные данные и окончательная версия отчета будет готова в конце февраля или начале марта.



”Безусловно, это хорошо, что нам выделили деньги, — сказала заведующая учебной частью Линнамяэского русского лицея Наталья Людикайнен, ответственная за воплощение проекта. — Мы смогли купить много учебников”. Кроме того, были приобретены видео- и аудиоматериалы, в том числе фильмы на эстонском языке, развивающие игры. Ученики ездили в гости в школу Хяэдемеэсте, проводились и другие экскурсии. Выделенные средства позволили оплатить учителям сверхурочную работу (к примеру, сопровождение во время экскурсий) и привлечь к обучению приглашенных педагогов.

По словам Людикайнен, предварительную инвестицию можно разделить на три части: методические материалы (учебники и курсы), мероприятия для учеников (интеграция в эстоноязычную среду) и ИТ-решения (в том числе 36 планшетов и четыре документ-камеры). Заведующая отметила, что средства использовались разумно и родители тоже довольны. (По словам директора Ласнамяэской гимназии Андрея Канте, ему все же приходилось сталкиваться с недовольством некоторых родителей относительно планов школы по углублению процесса обучения государственному языку).

В этом году и как минимум в течение двух последующих (пилотная программа рассчитана в общей сложности на шесть лет, но стратегия государственного бюджета и коалиционный договор смотрят лишь на два года вперед) данные три школы будут получать по 250 000 евро в год. Кроме того, ежегодно на них будет выделено дополнительно 250 000 евро, что составит в общей сложности 333 000 евро каждому учреждению.

Для сравнения: в рамках другой программы по языковому погружению школы получают через целевое учреждение Innove стартовое пособие в размере 2000 евро. Ласнамяэская гимназия, кстати, в этой программе тоже участвует. Innove поддерживает школы пособием в 185 евро на каждого ученика, участвующего в программе погружения (что для той же Ласнамяэской гимназии означало бы 35 705 евро) и дополнительными средствами на повышение квалификации учителей. Всего в седьмых классах трех участвующих в пилотной программе школ обучается 346 детей, что составляет целых 2890 евро на ученика в год.

”Эти суммы были большими, — отметила руководитель фонда интеграции Ирене Кяосаар. — Я выступаю за открытый конкурс и за то, чтобы присоединяющиеся к проектам школы сами просчитывали, что они будут делать и как все это будет выглядеть. На тот момент этого не было”.

”Это было прямым политическим предложением министра, чтобы [участвовали] эти школы. С этой точки зрения процесс отличался от предыдущих программ, где проводились конкурсы”, — заметила Кяосаар и добавила, что именно эти учебные учреждения ходатайствовали об исключениях при переводе на эстонский язык обучения.

Как Кяосаар, так и вице-канцлер по вопросам общего образования министерства Март Лайдметс отметили, что смысл программы как раз и заключается в том, чтобы предоставить школам, которым, по их мнению, не подходят существующие языковые требования и программы, большую свободу действий и возможность при помощи пособий разработать собственную программу.

”Они утверждали, что освоению эстонского языка мешают рамки, в которые заключен учебный процесс, и нехватка средств, — сказал Лайдметс. — Сейчас им предоставлена возможность определить сообща возможные варианты для эффективного обучения”. В качестве платы за гибкость и дополнительное финансирование школы обязуются показать результаты, превышающие минимальные требования.

По словам вице-канцлера, первые три месяца участия в пилотном проекте для школ были, скорее, временем постановки целей и выбора подходящих методов и материалов, и на формирование полноценной учебной программы нужно время. ”Если они изыщут разумные средства и подходы, то это, безусловно, можно будет использовать их и в других школах”, — отметил Лайдметс.

Как бы то ни было, ни для одной другой школы стратегией государственного бюджета таких больших годовых пособий не предусмотрено.