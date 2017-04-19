”Дорогое хобби”. Предприниматель, вложивший в гоночную команду своего сына большие деньги, требует их обратно

В понедельник в Харьюском уездном суде состоялось довольно исключительное заседание, в эпицентре которого оказалась местная команда гонщиков и большие деньги, пишет Eesti Päevaleht.

Так, один из самых богатых людей Эстонии, предприниматель Тоомас Аннус требует с инвестора и одной из ключевых фигур местного автоспорта Марека Кийза возврата 121 244 евро, которые, как утверждается, Аннус одолжил Кийза с целью поддержки автогоночной команды Scuderia Nordica. Примечательно, что в упомянутую команду входил и сын Аннуса.

В судебном зале можно было наблюдать эмоциональное представление, в которое судье неоднократно пришлось вмешиваться. Споры шли вокруг устного договора и его сути. Кроме того, Аннус судится и с принадлежащей Кийза фирмой, то есть с командой, от которой требует вернуть долг в размере 124 000 евро.

”Речь идет о виде спорта по схеме отец-ребенок, модель финансирования которой такова, что наряду со спонсорами родитель должен сам очень много вкладывать. Это дорогое хобби”, — сказал Кийза в суде.

По его словам, в мотоспорте это исключительный случай, когда родитель требует обратно все расходы на хобби. ”Я общался с руководителями других команд и они либо качают головой, либо смеются. Да, случалось, что клиент был недоволен работой команды и требовал часть денег назад, но требований о возврате всей суммы еще не было”, — отметил он.

По словам же Аннуса, речь идет именно о займе, и существовала устная договоренность, что после поступления спонсорских средств Кийза вернет ему деньги. ”Родители по просьбе Кийза давали в долг как его фирме, так и ему лично. На поддержу деятельности Scuderia. Летом должны были поступить деньги от спонсоров и он должен был вернуть долг”, — сказал Аннус.

По утверждению же ответчика, полученные от Аннуса деньги были предназначены на покрытие нужд его сына и поездок. Кроме того, на эти средства был произведен капитальный ремонт двух гоночных автомобилей и покрыты расходы на ликвидацию совершенной его сыном во время соревнований аварии в размере 12 000 евро.