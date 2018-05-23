23.05.2018, 14:49

Дороги ремонтируют и вне столицы: начинается реконструкция отрезка шоссе Кейла-Хаапсалу


rus.delfi.ee
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Õhupallireis
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Компания Nordecon приступила к реконструкции шоссе Кейла-Хаапсалу на отрезке 45-55 км между Сельякюла и Кеэдика. Длина отрезка составляет 10 км, срок сдачи заказанного Департаментом шоссейных дорог объекта назначен на 21-е ноября. Стоимость работ насчитывает 2,4 млн евро без НСО, сообщает предприятие.

”В рамках реконструкции 10-километрого участка на шоссе Кейла-Хаапсалу, которое является второстепенным шоссе нр 17, мы снимем старое асфальтовое покрытие и заменим все старые бетонные трубы, расположенные под главной дорогой”, — рассказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. ”Кроме того, мы проведем вырубку деревьев вдоль всего всего участка, чтобы обеспечить более хорошую видимость”.

В числе прочих работ будет профилирован поверхностный слой старого земляного полотна, а само полотно будет частично расширено. После этого положат новый комплексный стабилизирующий слой, а затем на протяжении всего участка установят двухслойное асфальтовое покрытие. Кроме того, очистят имеющиеся канавы и выроют новые, сделают разметку и установят новое оборудование для регулирования дорожного движения.

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