Дополнительная компенсация за льготные лекарства помогла более чем ста тысячам пациентам

"Самая большая доля расходов людей в сфере здоровья зачастую уходит на оплату рецептурных лекарств, особенно для больных с хроническими заболеваниями. Для них новая система дополнительной компенсации за льготные лекарства стала серьезной поддержкой", — сказала Министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут. Дополнительная компенсация за льготные лекарства помогает прежде всего больным хроническими заболеваниями, которые часто должны принимать несколько лекарств и поэтому расходы на них могут быть особенно высокими.

"Такой формой дополнительной компенсации мы хотели поддержать пациентов и избежать ситуации, когда необходимое лекарство остается невыкупленным из-за нехватки средств. По данным продаж льготных рецептов мы уже видим, что по сравнению с прошлым годом все больше людей стало выкупать свои рецептурные лекарства", — отметила Кейли Кылвес из Больничной кассы.

Больничная касса подчеркнула важность покупки и использования лекарств в соответствии с предписаниями врача. ”Нет смысла выкупать свои лекарства в конце года заранее. Покупка большого количества лекарств впрок может закончиться тем, что лекарства накапливаются и остаются неиспользованными, если врач изменит схему лечения или человек выздоравливает. Это приводит к бессмысленным расходам как для самого пациента, так для нашей общей системы медицинских компенсаций для жителей Эстонии", — напомнила Кылвес.