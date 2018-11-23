23.11.2018, 08:52

Дополнительная компенсация за льготные лекарства помогла более чем ста тысячам пациентам


rus.delfi.ee
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Odavnevad ravimid
Foto: Andres Putting

В течение 10 месяцев текущего года уже более чем 110 000 человек смогли использовать дополнительную компенсацию за льготные лекарства, а значит получили значительную льготу при покупке своих льготных рецептов. Общая сумма дополнительных компенсаций со стороны Больничной кассы составила более 6,4 миллионов евро.

"Самая большая доля расходов людей в сфере здоровья зачастую уходит на оплату рецептурных лекарств, особенно для больных с хроническими заболеваниями. Для них новая система дополнительной компенсации за льготные лекарства стала серьезной поддержкой", — сказала Министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут. Дополнительная компенсация за льготные лекарства помогает прежде всего больным хроническими заболеваниями, которые часто должны принимать несколько лекарств и поэтому расходы на них могут быть особенно высокими.

"Такой формой дополнительной компенсации мы хотели поддержать пациентов и избежать ситуации, когда необходимое лекарство остается невыкупленным из-за нехватки средств. По данным продаж льготных рецептов мы уже видим, что по сравнению с прошлым годом все больше людей стало выкупать свои рецептурные лекарства", — отметила Кейли Кылвес из Больничной кассы.

Больничная касса подчеркнула важность покупки и использования лекарств в соответствии с предписаниями врача. ”Нет смысла выкупать свои лекарства в конце года заранее. Покупка большого количества лекарств впрок может закончиться тем, что лекарства накапливаются и остаются неиспользованными, если врач изменит схему лечения или человек выздоравливает. Это приводит к бессмысленным расходам как для самого пациента, так для нашей общей системы медицинских компенсаций для жителей Эстонии", — напомнила Кылвес.

С 1 января 2018 года Больничная касса значительно снизила предельные ставки расходов, исходя из которых для человека начинается действие дополнительной компенсации за льготные лекарства. В прошлом году расходы в год для получения дополнительной компенсации за льготные лекарства годовые расходы на них должны были достичь 300 евро. Впоследствии люди могли ходатайствовать у Больничной кассы о получении дополнительной компенсации за льготные лекарства, но для этого необходимо было подать заявку.

С начала этого года дополнительная скидка на льготное лекарство, отпускаемое по рецепту, рассчитывается автоматически в аптеке непосредственно в момент оплаты льготного рецепта. Если человек в текущем календарном году выкупил рецептурные лекарства на общую сумму от 100 до 300 евро, то дополнительная компенсация составит 50% от его доли самофинансирования льготного рецепта. Для покупки льготных лекарств на общую сумму на 300 евро и более дополнительная льгота составит 90% от доли самофинансирования. Дополнительная компенсация за льготные лекарства действует в течение одного календарного года, т.е. предельные ставки для применения дополнительной компенсации начинают рассчитывать начиная с 1 января.

В течение прошлого года Больничная касса скомпенсировала людям рецептурные льготные лекарства на общую сумму 126 миллионов евро. Прогноз расходов текущего года составляет 139 миллионов евро, и компонент дополнительной компенсации за льготные лекарства среди них предположительно составит около 9 миллионов. Кроме того, Больничная касса также возмещает лекарства, используемые в больницах, в прошлом году расходы на них составили около 68 миллионов евро.

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