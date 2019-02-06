Доплаты таллиннским пенсионерам в минувшем году превысили 10 млн евро

Эта доплату получают пенсионеры по старости и потере трудоспособности, получатели народных пенсий и пенсий по потере кормильца при условии, что они зарегистрированы как жители Таллинна и прожили до момента получения доплаты в городе не менее года, а также зарегистрированы в государственном пенсионном регистре.

Городом заключены также договоры с разными фирмами о предоставлении пенсионерам льгот. В частности, их предоставляют на нерецептурные изделия многие аптеки, фирмы автообслуживания и обслуживания электронной техники.