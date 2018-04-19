19.04.2018, 20:20

Домский собор передан приходу


rus.delfi.ee
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Домский собор передан приходу
Raepress

Сегодня подписан договор о бесплатной передаче приходу Св. девы Марии Эстонской евангелической лютеранской церкви участка недвижимости с находящимся на ней епископальным Домским собором, передает Раэпресс.

Подписывая договор со стороны города, мэр Таллинна Таави Аас. порадовался успешному завершению длительного процесса: "Речь ведь идет об одной их жемчужин Таллинна, о бесценном историческом памятнике, дорогом и близком не только членам прихода этого храма, а также служащем одной из визитных карточек нашего города" Аас напомнил, что в регистре против названия собора стоит дата его первой регистрации — "1229 г.". Я от всей души желаю, чтобы мечта прихода о реставрации собора сбылась, как можно быстрее, и город при этом останется надежным партнером".

Решение о бесплатной передаче приходу недвижимости со зданием храма приняло Таллинское городское собрание. Это означает возврат к положению, существовавшему с 1927 года. Таллинну храм и участок были переданы из состава государственного имущества в феврале 1993 года.

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