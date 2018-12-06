06.12.2018, 18:25

Домашний тиран своей жертве: в комнате спрятано оружие — найдешь его, сможешь покончить со страданиями и убить себя

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Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
EST 4
Домашний тиран своей жертве: в комнате спрятано оружие — найдешь его, сможешь покончить со страданиями и убить себя
Graafika: Toom Tragel

Осенью этого года Харьюский уездный суд признал виновным бывшего чиновника, который превратил жизнь своей избранницы в ад, пишет Eesti Päevaleht.

Этот случай — классический пример того, как жестокий домашний тиран в глазах общественности является приличным, дружелюбным и компанейским человеком. Жертве такого насильника трудно вырваться из замкнутого круга, поскольку, если она и решится кому-то рассказать о происходящем, то ей могут просто не поверить.

Мари познакомилась с Мадисом на работе. Она только что устроилась на новое место, а он помогал ей адаптироваться. Мадис казался уверенным в себе, веселым и общительным человеком. С самого начала он уделял Мари очень много внимания. До этого женщине попадались скупые на комплименты зажатые мужчины, но здесь все было иначе. ”Теперь я знаю, что слишком стремительное эмоциональное развитие отношений может являться тревожным звоночком", — говорит Мари.

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