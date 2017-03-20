Домашнее насилие над пожилыми: ”если ты не умрешь сама, я тебя убью”

Пожилые люди — сложная категория жертв домашнего насилия, так как за помощью из них обращаются единицы. Обычно нападающий — это член семьи, чаще всего — сын, а количество случаев насилия возрастает в день получения пенсии, пишет Eesti Päevaleht.

83-летняя женщина проживала вместе со своим 45-летним безработным сыном в однокомнатной квартире. Мужчина уже неделю пил. В тот июльский вечер он сидел на подоконнике и орал на прохожих. Просто так. Поздно вечером, все еще находясь в алкогольном угаре, сын спросил у матери, почему она не ушла. Женщина спросила в ответ, куда она должна была уйти. ”Туда, откуда не возвращаются”, — отрезал мужчина и стал угрожать, что, если она сама не умрет, то он убьет ее. Затем он подошел к ее кровати и стал жестоко избивать.

Женщина натянула на себя одеяло, пыталась защитить лицо руками, но мужчина не унимался. Пенсионерка легла на живот, но сын продолжал избиение и остановился только, когда жертва стала кричать. В квартире из средств связи имелся лишь настольный телефон, и преступник весь вечер после инцидента следил, чтобы потерпевшая не вызвала полицию. Сделать это ей удалось лишь утром следующего дня, попросив помощи у 90-летней соседке. На фотографиях, сделанных в качестве доказательств, запечатлена ”избитая до синевы” пожилая женщина. Гематомы были везде.

Из полицейской статистики следует, будто пожилые люди становятся жертвами насилия реже молодых, однако, причина кроется, скорее, в том, что они реже сообщают об этом. Каждая пятая пожилая жертва насилия является женщиной. В четырех случаях из пяти преступник пьян.

Известен случай, когда полиция прибыла на место по вызову и констатировала у пожилой женщины синяки как результат физического насилия. Пенсионерка отпустила патруль, а через несколько часов сын убил ее. Особенно уязвимыми считаются нуждающиеся в уходе или проживающие в изоляции пожилые люди.

В своей магистерской работе полицейский по делам молодежи Гретен Сёэл разделяет насилие над пожилыми на три вида: экономическое, физическое и моральное, и отмечает, что многие пожилые жертвы не знают, как действовать в подобных случаях.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Рауля Хейдо, до них доходит ”лишь вершина айсберга”. ”Позволю себе предположить, что о 85-90% случаев мы никогда не услышим”, — говорит он, подчеркивая, что мать или отец до последнего пытаются избежать обращения ”в органы” или доведения дела до суда.

Мужчина, о котором говорилось выше, частично признал свою виду. Он объяснил свое поведение тем, что упреки со стороны матери вывели его из себя. Суд запретил ему приближаться к потерпевшей, в том числе к ее квартире. Тем не менее, мужчина вернулся, сказав, что ему некуда идти и он хочет отдохнуть. Вскоре ему позвонили друзья. Несмотря на предупреждения со стороны матери, он ушел и вернулся лишь под утро. Женщина вызвала полицию, и стражи правопорядка доставили его в арестантский дом. ”Обычно после отбытия наказания они берутся за старое”, — отмечает Хейдо. Ребенку разрешают вернуться домой, и он продолжает избиение. Данный мужчина, несмотря на протест матери, получил наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев.

Стражи правопорядка отмечают, что своего пика насилие в отношении стариков достигает в день выплаты пенсии, когда зависимые от алкоголя сыновья и другие родственники желают прибрать эти деньги к рукам.

Нельзя исключать и случаи сексуального насилия. Один такой инцидент произошел с пожилой супружеской парой. Мужчина очень любил порнографию и однажды вечером при ее просмотре чрезмерно возбудился, после чего приказал жене исполнить супружеский долг. Женщина хотела спать и отказалась. Последовало насилие. Мужчине запретили приближаться к жертве и назначили наказание в виде шокового заключения. На этом их совместная жизнь закончилась.

Специалисты отмечают, что для предотвращения физического насилия следует реагировать уже на самой начальной стадии, когда перебранки, толчки и прочие подобные действия только начинают становиться рутиной.