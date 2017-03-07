Дом для врачей и медсестер празднует День рождения

В среду, 8 марта, в Доме для врачей и медсестер (ул. Академия, 48) будет отмечаться двухлетие со дня открытия здания после реконструкции,изменившей его назначение.

На торжествах, начинающихся в 17 часов, выступят вице-мэры Таллинна Эха Вырк и Мерике Мартинсон, состоится концерт детского хора, пройдет лотерея, женщинам будут вручаться цветы по случаю Международного женского дня.

На самом деле, дом в новой своей функции был открыт 25 февраля 2015 г. Построенное в 1964 году общежитие превратилось за 2,6 миллиона евро в жилой дом с 97 небольшими квартирами с кухонной мебелью и другим минимально необходимым оборудованием, а на цокольном этаже расположился еще и Мустамяэский семейный центр.

"Помощь в решении жилищной проблемы, — комментирует Эха Вырк, — позволила нам смягчить грозившее катастрофой положение с отъездом медицинских работников из Эстонии за границу. Опыт создания этого дома был учтен при принятии решения о создании Дома учителей, с 75 квартирами, который должен войти в строй нынешней осенью„.