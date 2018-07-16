Должность директора Эстонского исторического музея займет Пеэтер Мауэр

Согласно решению комиссии Министерства культуры, новым директором Эстонского исторического музея станет Пеэтер Мауэр. На новой должности он считает важной как содержательную, так хозяйственную деятельность, а также видит в качестве своей задачи плавное объединение Эстонского исторического музея и Эстонского музея театра и музыки в единое целевое учреждение, сообщает Министерство культуры.
Пеэтер Мауэр изучал физику в Тартуском университете, а ранее — историю искусства и ремесло в Таллиннском университете. Он имеет опыт работы в Эстонском музее архитектуры, занимал должность советника по вопросам музеев в Министерстве культуры, а также руководил работами по строительству Эстонского национального музея (ERM). До вступления в новую должность Пеэтер Мауэр работал начальником отдела руководства проектами по развитию Riigi Kinnisvara AS.
”За последний десяток лет Эстонский исторический музей сделал огромный шаг в своем развитии, повседневная жизнь музея как такового, а также среда, в которой он работает, находятся на очень высоком уровне. Важные шаги в развитии и изменения последних лет высоко поднимают планку как для содержательной, так и для хозяйственной деятельности музея. Крайне важно, чтобы посетители музея получали качественное впечатление. А для этого персонал музея должен иметь возможности и мотивацию”, — перечислил Мауэр свои цели. ”В качестве директора своей серьезной задачей на ближайшую перспективу я считаю создание целевого учреждения в ходе объединения Эстонского исторического музея и Эстонского музея театра и музыки, а также плавный запуск его деятельности”, — добавил он.
20 августа Пеэтер Мауэр приступит к исполнению своих обязанностей в должности директора исторического музея на двухлетний срок или до реорганизации государственного учреждения Эстонский исторический музей.