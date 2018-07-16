16.07.2018, 18:42

Должность директора Эстонского исторического музея займет Пеэтер Мауэр


rus.delfi.ee
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Должность директора Эстонского исторического музея займет Пеэтер Мауэр
Фото: Министерство культуры

Согласно решению комиссии Министерства культуры, новым директором Эстонского исторического музея станет Пеэтер Мауэр. На новой должности он считает важной как содержательную, так хозяйственную деятельность, а также видит в качестве своей задачи плавное объединение Эстонского исторического музея и Эстонского музея театра и музыки в единое целевое учреждение, сообщает Министерство культуры.

Пеэтер Мауэр изучал физику в Тартуском университете, а ранее — историю искусства и ремесло в Таллиннском университете. Он имеет опыт работы в Эстонском музее архитектуры, занимал должность советника по вопросам музеев в Министерстве культуры, а также руководил работами по строительству Эстонского национального музея (ERM). До вступления в новую должность Пеэтер Мауэр работал начальником отдела руководства проектами по развитию Riigi Kinnisvara AS.

”За последний десяток лет Эстонский исторический музей сделал огромный шаг в своем развитии, повседневная жизнь музея как такового, а также среда, в которой он работает, находятся на очень высоком уровне. Важные шаги в развитии и изменения последних лет высоко поднимают планку как для содержательной, так и для хозяйственной деятельности музея. Крайне важно, чтобы посетители музея получали качественное впечатление. А для этого персонал музея должен иметь возможности и мотивацию”, — перечислил Мауэр свои цели. ”В качестве директора своей серьезной задачей на ближайшую перспективу я считаю создание целевого учреждения в ходе объединения Эстонского исторического музея и Эстонского музея театра и музыки, а также плавный запуск его деятельности”, — добавил он.

20 августа Пеэтер Мауэр приступит к исполнению своих обязанностей в должности директора исторического музея на двухлетний срок или до реорганизации государственного учреждения Эстонский исторический музей.

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