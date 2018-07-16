Должность директора Эстонского исторического музея займет Пеэтер Мауэр

”За последний десяток лет Эстонский исторический музей сделал огромный шаг в своем развитии, повседневная жизнь музея как такового, а также среда, в которой он работает, находятся на очень высоком уровне. Важные шаги в развитии и изменения последних лет высоко поднимают планку как для содержательной, так и для хозяйственной деятельности музея. Крайне важно, чтобы посетители музея получали качественное впечатление. А для этого персонал музея должен иметь возможности и мотивацию”, — перечислил Мауэр свои цели. ”В качестве директора своей серьезной задачей на ближайшую перспективу я считаю создание целевого учреждения в ходе объединения Эстонского исторического музея и Эстонского музея театра и музыки, а также плавный запуск его деятельности”, — добавил он.

20 августа Пеэтер Мауэр приступит к исполнению своих обязанностей в должности директора исторического музея на двухлетний срок или до реорганизации государственного учреждения Эстонский исторический музей.