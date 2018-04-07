07.04.2018, 21:30

Долги Партии реформ достигают 860 тысяч евро. Певкур: это нормальная часть политики

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rus.delfi.ee
EST 5
Hanno Pevkur ja Jürgen Ligi
Hanno Pevkur ja Jürgen LigiFoto: Ilmar Saabas

Согласно данным Delfi, у Партии реформ не все гладко — как идти на выборы в Рийгикогу, если долги и обязанности партии достигают 860 000 евро? Для партии это рекордный долг.

У реформистов и раньше были долги, например во время выборов в Рийгикогу в 2015 году долг партии достигал 426 000 евро, но теперь он почти в два раза больше.

По словам председателя Партии Ханно Певкура, это данные по состоянию на конец прошлого года и ситуация намного улучшилась.

"Я думаю, что к концу этого года все обязательства будут покрыты. Это нормальная часть политики, что в год выборов расходы больше", — констатирует Певкур.

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