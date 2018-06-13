Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро, кредиторам надеяться не на что

Харьюский уездный суд рассмотрел 12 июня заявку на банкротство фирмы Delavue Est OÜ, решение вынесут 15 июня. По данным банкротного управляющего, у фирмы долг в 1,5 млн евро, пострадало несколько сотен человек. Имущества у фирмы практически нет.

Как сказал rus.err.ee банкротный управляющий Калле Мытсник, из-за банкротства фирмы пострадало несколько сотен человек. Общий долг фирмы составляет 1,5 млн евро.

"Вряд ли с фирмы удастся востребовать долги. У нее практически нет имущества: какая-то старая офисная мебель и какая-то аппаратура", - сказал Мытсник. По его мнению, с управляющего фирмы взыскать долг не получится, поскольку он гражданин России и находится за переделами Эстонии.

Помимо частных лиц, фирма задолжала Налогово-таможенному департаменту почти 83 000 евро.