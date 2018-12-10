10.12.2018, 16:18

Документальный фильм об Эдгаре Сависааре покажет его неизвестную сторону

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rus.delfi.ee
EST
Документальный фильм об Эдгаре Сависааре покажет его неизвестную сторону
Foto: Taavi Sepp

Команда передачи « Pealtnägija» сообщила на своей странице в Facebook о планах снять документальный фильм об Эдаге Сависааре и показать его со стороны, с которой он общественности неизвестен.

”Он — безусловный гигант, чьи заслуги перед Эстонским Государством и народом обеспечивают ему место в учебниках истории. Его называют не человеком, а явлением. О нем говорят, что если бы его не было, то его следовало бы выдумать”, — написано на странице.

Демо-версия фильма выйдет на экраны уже 9 января.

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