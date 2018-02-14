ДОКУМЕНТ: Президент Кальюлайд помиловала шпиона Зинченко, находясь на Олимпиаде

Президент Керсти Кальюлайд удовлетворила ходатайство о помиловании российского шпиона Артема Зинченко, 10 февраля обменянного на осужденного в РФ за шпионаж Райво Суси, на день раньше, 9 февраля, находясь в Сеуле на Олимпийский играх.

Предприниматель Райво Суси в декабре был осужден в России за шпионаж на 12 лет. 10 февраля в 10 часов утра он вернулся в Эстонию в порядке взаимной выдачи между Эстонией и Россией. Его обменяли на осужденного на пять лет российского шпиона Артема Зинченко.

Хотя согласно данным ERR об обмене договорились еще в начале года, президент помиловала Зинченко за день до обмена, 9 февраля. Так как в это время она находилась на олимпийских играх в Южной Корее, ей пришлось подписать указ о помиловании из Сеула.

В 2015 году при обмене Алексея Дрессена на Эстона Кохвера 26 сентября президент Тоомас Хендрик Ильвес подписал указ о помиловании днем ранее также находясь за рубежом — в Вашингтоне, США.