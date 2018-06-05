Доктор Пыддер о здоровье Сависаара: состояние все ухудшается, важнее всего снять фантомную боль

Лечащий врач Эдгара Сависаара Пеэп Пыддер, говоря о прекращении судебного дела Сависаара из-за проблем со здоровьем, считает, что первоначальная экспертиза состояния здоровья была сделана небрежно и ее составил врач, который некомпетентен в мучающих Сависаара заболеваниях. По словам Пыддера, вдобавок к этому, здоровье Сависаара постоянно еще больше ухудшалось.

"В этот раз судья прочитал документ в полном объеме, не только конец", — прокомментировал Пыддер прекращение процесса над Сависааром из-за проблем со здоровьем. "Слава судье!"

По словам Пыддера, важно, что в этот раз привлекли также различных врачей-специалистов. Первичную экспертизу составил патолог, который по специальности работает с трупами. Сама экспертиза, по словам Пыддера, тоже была сделана небрежно. "Если в таком процессе, так называемом процессе века, делают такую экспертизу кое-как, то что произойдет с обычным человеком?" — задал Пыддер риторический вопрос.

По словам Пыддера, все было известно уже раньше, однако в промежутке здоровье Сависаара еще больше ухудшилось. Это, по словам Пыддера, констатирует и экспертиза. "Судебный процесс влияет и на здорового человека, но вы можете сами предположить, что он делает при таком состоянии, как у Сависаара", — отметил Пыддер.