05.06.2018, 19:30

Доктор Пыддер о здоровье Сависаара: состояние все ухудшается, важнее всего снять фантомную боль

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rus.delfi.ee
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Savisaare kohtuasi 30.01. Peep Põdder kohtus
Peep Põdder kohtus enne Savisaare istungil tunnistuste andmistFoto: Karin Kaljuläte

Лечащий врач Эдгара Сависаара Пеэп Пыддер, говоря о прекращении судебного дела Сависаара из-за проблем со здоровьем, считает, что первоначальная экспертиза состояния здоровья была сделана небрежно и ее составил врач, который некомпетентен в мучающих Сависаара заболеваниях. По словам Пыддера, вдобавок к этому, здоровье Сависаара постоянно еще больше ухудшалось.

"В этот раз судья прочитал документ в полном объеме, не только конец", — прокомментировал Пыддер прекращение процесса над Сависааром из-за проблем со здоровьем. "Слава судье!"

По словам Пыддера, важно, что в этот раз привлекли также различных врачей-специалистов. Первичную экспертизу составил патолог, который по специальности работает с трупами. Сама экспертиза, по словам Пыддера, тоже была сделана небрежно. "Если в таком процессе, так называемом процессе века, делают такую экспертизу кое-как, то что произойдет с обычным человеком?" — задал Пыддер риторический вопрос.

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По словам Пыддера, все было известно уже раньше, однако в промежутке здоровье Сависаара еще больше ухудшилось. Это, по словам Пыддера, констатирует и экспертиза. "Судебный процесс влияет и на здорового человека, но вы можете сами предположить, что он делает при таком состоянии, как у Сависаара", — отметил Пыддер.

По словам Пыддера, Сависаар останется в больнице на довольно долгое время. "Плотоядная бактерия, ампутация ноги, инфаркты, наркоз в течение месяца — это ведь не может пройти, не оставив следов", — описал Пыддер состояние Сависаара.

По словам Пыддера, для Сависаара самым важным было бы снять фантомную боль, то есть ощущение, что болит нога, которой у него больше нет.

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