Доктор наук: жизнь в электромагнитном поле небезопасна

Профессор-эмэритус Тартуского университета Яан Микк сетует на страницах ”Учительской газеты” о том, что родители не отдают себе отчёта в степени вредности электромагнитного излучения для детей. Однако у школьников есть учителя, которые могли бы напомнить им об этом и заслужить их пожизненную благодарность, считает дважды доктор наук.

Шагаю я по своей улице, а навстречу мне — девчонка лет одиннадцати. Громко говорит что-то про себя. Чего это с ней? Поравнявшись со школьницей, замечаю поверх её шапки с помпоном наушники — она разговаривает по мобильному телефону, держа его в руке. Родители берегут мозг своей дочери от потенциально вредного электромагнитного излучения!

Может быть вредным для здоровья

Иногда дома нужно выяснить, находится электропровод под излучением или нет. Купил в магазине соответствующее устройство стоимостью 10 евро и настроил его на максимальную чувствительность. В самом деле, датчик начал пищать и мигать на расстоянии десяти сантиметров от провода настольной лампы.

Вокруг провода, находящегося под напряжением, возникает электромагнитное поле (ЭМП). Приблизил устройство непосредственно к монитору компьютера. Оно заалармировало уже на расстоянии 80 сантиметров от него. Это означает, что сидя за экраном, я постоянно подвергаюсь электромагнитному излучению.

Многие сидят, причем чувствуют себя здоровыми и жизнерадостными. Солнце подвергает нас электромагнитному излучению на протяжении всей жизни, и мы свыклись с этим, однако за последние десятилетия появилось огромное количество новых источников ЭМП повышенной мощности, работающих на новых частотах. Насколько хорошо мы в состоянии к ним адаптироваться?

В 2015 году Европейская академия городской окружающей среды констатировала появление всё новых хронических болезней, а также была найдена связь между пребыванием в ЭМП и возникновением проблем со здоровьем. Беспроводные технологии стали применяться без предварительного анализа их вреда для здоровья. Известно, что долговременное пребывание в ЭМП — это фактор риска развития некоторых видов рака, болезни Альцгеймера и бесплодия у мужчин.

Гиперчувствительность к электромагнитному излучению также встречается всё чаще. Её признаками являются головная боль, неспособность сконцентрироваться, проблемы со сном, депрессия, усталость и нехватка энергии. В Швеции ещё в 2009 году было выявлено 300 000 человек, особо чутко реагирующих на ЭМП.

В 2012-2013 гг. швейцарские учёные изучали связь между использованием молодыми людьми мобильных телефонов и способностью запоминать информацию. За год результаты тестов на память улучшились, но в меньшей степени у тех, кто пользовался мобильным телефоном чаще других. Учёные пришли к выводу, что электромагнитные поля радиочастот ухудшают память молодых людей.

Более основательно была изучена закономерность между использованием мобильного телефона и возникновением головной опухоли. Обобщение результатов 24 научных исследований выявило десятикратный риск возникновения опухоли головного мозга при использовании мобильного телефона. Среди тех, кто пользовался телефоном в общей сложности более 1600 часов, рак обнаруживался у каждого сорокового.

Аналогичные результаты были выявлены и в ходе других научных исследований. Использование мобильного телефона увеличивало риск возникновения глиомы — опухоли головного мозга нейроэктодермального происхождения.

Электромагнитные поля радиочастот приводят к возникновению в организме кислородосодержащих реактивных веществ. Примерами таковых являются, например, пероксиды и супероксиды, способные разрушить химические соединения в клетках.

В 2013 году эстоноязычное описание влияния ЭМП на человеческий организм в интернете опубликовала Эгле Коппел, эмоциональный текст которой начинался так: ”Воздействие ЭМП является серьёзной проблемой современности, приводящей к стрессу от электромагнитного излучения, ослаблению иммунной системы, возникновению злокачественных опухолей, болезни Альцгеймера и Паркинсона, рассеянному склерозу, детской лейкемии, хронической усталости, выкидышам, проблемами с памятью, депрессии, тревожности и ещё многим другим проблемам со здоровьем. ЭМП приводит к изменению функций головного мозга и нервной системы, а также повреждает ДНК”.

Вредного воздействия ЭМП не обнаружили

В 1996 году Всемирная организация здравоохранения составила обширный обзор научных исследований с целью определить, оказывает ли ЭМП влияние на состояние здоровья людей. Было выявлено, что низкочастотное ЭМП и вправду вызывает небольшое электрическое напряжение в организме человека, однако вреда здоровью не причиняет.

В 2015 году научный комитет Еврокомиссии не нашёл убедительного научного подтверждения тому, что ЭМП наносит вред здоровью. Комитет не нашёл никаких доказательств, чтобы с уверенностью утверждать — радиочастотное ЭМП приводит к возникновению опухоли головного мозга или снижению когнитивных функций организма. Неоднократно констатировали тот факт, что либо исследований было проведено недостаточно, либо они приводили к противоречивым выводам.

Также неоднократно исследовалось влияние домашних радиотелефонов на самочувствие их владельцев. Если авторы и объекты исследования знали его цель, то выяснялось, что радиотелефоны самочувствие ухудшали. Если не знали, то эффект ухудшения самочувствия не прослеживался. По мнению учёных, вредное воздействие ЭМП может быть обусловлено негативным самовнушением.

Снизим негативное воздействие ЭМП!

Вышеприведённые результаты исследований противоречивы, и на их основании сложно прийти к единому мнению. Тем не менее, это попытался сделать американский учёный Хенри Лэй. Он проанализировал результаты 326 исследований, в половине из которых утверждалось о биологическом воздействии ЭМП, а в половине — нет. Когда же он поделил все исследования на две группы в зависимости от источника их финансирования, то выяснилось, что воздействие ЭМП на человека было выявлено лишь в 30% исследований, профинансированных промышленниками. В независимых же исследованиях отрицательное влияние ЭМП было выявлено аж в 70% исследований.

Невозможно с уверенностью сказать, что ЭМП является вымыслом или реальной угрозой для нашего здоровья, однако многие учёные и организации здравоохранения верят в то, что ЭМП является причиной различных болезней и недомоганий. Этому не противоречат и наблюдения учителей, подметивших отрицательное влияние компьютеров на учебу (см. ”Учительскую газету” за 02.02.2016). Карин Тяхт изучила результаты теста PISA 2015 и обнаружила, что если ученики пользовались в школе интернетом более получаса в день, то их успеваемость начинала падать. Я пообщался на эту тему со старшим научным сотрудником Тартуского университета Олевом Мустом, который констатировал: ”Исследований, свидетельствующих о негативном влиянии мобилок на когнитивное развитие, предостаточно, не говоря уже о возникновении зависимости от них, а также появлению стресса”.