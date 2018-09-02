Доктор наук: рост зарплат нам больше не поможет

Доктор педагогических наук и преподаватель-методист Пеэп Леппик задаётся на страницах ”Учительской газеты” вопросом, почему в Германии возник резкий дефицит педагогов, несмотря на то, что они получают в месяц почти две средние зарплаты по стране. По его мнению, либеральные тёти и дяди в Европе заигрались в приторную игру под названием ”Дети и взрослые равны”.
Я более четверти века говорил о необходимости повышения заработной платы педагогов в Эстонии, однако больше этого делать не стоит, поскольку это ничего не изменит. Разве что поможет решить какую-либо сиюминутную проблему.
Мощнейшим оружием гомо сапиенс является его способность мыслить. Зададимся вопросом, почему проблема нехватки учителей неожиданно возникла, например, на родине Иоганна Гербарта, в Германии (двигателе европейской экономики!). Как-никак, тамошние педагоги получают в месяц 1,9 средние зарплаты по стране.
Основная причина заключается в изменении условий труда — в школах перестали действовать соответствующие законам природы отношения между взрослыми и детьми (несовершеннолетними), которые всегда были фундаментом развития, воспитания и обучения. При т.н. либерально-демократической повседневной жизни ”умные” дяденьки и тётеньки назвали детей личностями, т.е. равными взрослым, причём с дошкольного возраста. Этот приторно-красивый ”принцип” мгновенно распространился по всему миру. Возникает вопрос, какого чёрта детям вообще теперь ходить в школу?
Взаимоотношения между людьми формируются всё-таки в течение десятилетий. В Швеции свободное воспитание детей началось в 1960-е годы. Расхлябанности т.н. публичных школ в США тоже уже более 40 лет. Стремительный обмен информации в наши дни лишь убыстрил эти процессы.
Профессор Юри Аллик лет как десять тому назад писал о том, что коэффициент интеллекта (IQ) людей во всём мире падает. Этим летом эстонские СМИ снова писали об этом, но уже опираясь на масштабные исследования в этой области. Падение на семь баллов в течение 30 лет (т.е. одного поколения) является очень существенным. Другими словами, сейчас средний коэффициент учеников почти равен IQ пэтэушников, учившихся 35 лет назад (лично измерил этот показатель у учащихся одного из наших профессиональных училищ). Поскольку глупые люди считают себя умными, то мы даже не будем обсуждать эту тему.
В обществе решения принимаются всё-таки людьми. Этим летом я изучил конвенцию ООН по правам ребёнка, отыскав в ней положения, вступающие в противоречия с принципами естественного развития детей, т.е. основами психологии развития. Читатели пусть не сочтут меня перегревшимся на солнце идиотом. Нет, я не перегрелся — политикам, высокопоставленным чиновникам и даже обычным людям свойственно желание обогащать мир своими ”инновационными” мыслями. Тем не менее, следует понимать, что ценность человечеству придаёт всё же результат коллективного умственного труда — наука. К счастью, этапы развития ребёнка исследованы досконально.
Совершенно ясно, что умные люди (учителя должны таковыми являться!) более не согласны работать согласно ”требованиям”, идущим вразрез с законами природы. И неважно, одобрены ли эти ”новые принципы” ООН, Брюсселем или даже парламентом Эстонии — глупость она глупостью и останется. А в том, что существуют люди, готовые работать в таких условиях, нет ничего необычного– кривую нормального распределения никто ведь не отменял.