Доктор наук: рост зарплат нам больше не поможет

Взаимоотношения между людьми формируются всё-таки в течение десятилетий. В Швеции свободное воспитание детей началось в 1960-е годы. Расхлябанности т.н. публичных школ в США тоже уже более 40 лет. Стремительный обмен информации в наши дни лишь убыстрил эти процессы.

Профессор Юри Аллик лет как десять тому назад писал о том, что коэффициент интеллекта (IQ) людей во всём мире падает. Этим летом эстонские СМИ снова писали об этом, но уже опираясь на масштабные исследования в этой области. Падение на семь баллов в течение 30 лет (т.е. одного поколения) является очень существенным. Другими словами, сейчас средний коэффициент учеников почти равен IQ пэтэушников, учившихся 35 лет назад (лично измерил этот показатель у учащихся одного из наших профессиональных училищ). Поскольку глупые люди считают себя умными, то мы даже не будем обсуждать эту тему.

В обществе решения принимаются всё-таки людьми. Этим летом я изучил конвенцию ООН по правам ребёнка, отыскав в ней положения, вступающие в противоречия с принципами естественного развития детей, т.е. основами психологии развития. Читатели пусть не сочтут меня перегревшимся на солнце идиотом. Нет, я не перегрелся — политикам, высокопоставленным чиновникам и даже обычным людям свойственно желание обогащать мир своими ”инновационными” мыслями. Тем не менее, следует понимать, что ценность человечеству придаёт всё же результат коллективного умственного труда — наука. К счастью, этапы развития ребёнка исследованы досконально.

Совершенно ясно, что умные люди (учителя должны таковыми являться!) более не согласны работать согласно ”требованиям”, идущим вразрез с законами природы. И неважно, одобрены ли эти ”новые принципы” ООН, Брюсселем или даже парламентом Эстонии — глупость она глупостью и останется. А в том, что существуют люди, готовые работать в таких условиях, нет ничего необычного– кривую нормального распределения никто ведь не отменял.