Доктор Клиники ТУ: все жители Эстонии должны хотя бы раз в жизни пройти тест на ВИЧ

На прошедшем вчера в Рийгикогу заседании круглого стола с участием экспертов в сфере борьбы с ВИЧ заведующий отделением инфекционных болезней Клиники Тартуского университета доктор Матти Майметс сказал, что в Эстонии число проходящих тест на ВИЧ увеличивается на 2000 человек в год, хотя должно увеличиваться на 20 000 человек. По его оценке, в Эстонии наблюдается эпидемия ВИЧ, государство должно признать это и принять принудительные меры по ее ликвидации.

”Просто разговоры о том, что надо пойти и сделать тест, не работают”, — сказал Матти Майметс. ”Людей не заставишь проходить тесты без механизма мотивации. Если прицел сбит, охотник не попадет в дичь. Если тестировать людей на основе признаков, то прицельность будет лучше. Промах допущен в другом месте — в обучении врачей, потому что врачи должны тестировать пациентов. Все жители Эстонии должны хотя бы раз в жизни пройти тест. Я прошел”.

”В Лондоне число ВИЧ-инфицированных сокращается благодаря тому, что тесты, особенно в группе риска, проводятся 2-3 раза в год”, — сказал Матти Майметс. ”В Эстонии наблюдается эпидемия ВИЧ. Мы должны признать, что у нас эпидемия. Если речь идет об эпидемии, государство может принять принудительные меры. Государство никогда не решалось сказать, что у нас эпидемия. У нас 6000 ВИЧ-инфицированных, 5000 из них известны, из них лечение проходит 4000 человек”.

”Эстонское государство на первых позициях в Европе, но не в позитивном плане”, — сказала председатель социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт. ”Дело в том, что у нас нет положительных результатов, только негативные. Ежегодно мы имеем более 200 новых инфицированных, в основном это люди старше 30 лет, 40% из которых — женщины. Для меня большая честь, что мы уже второй раз обсуждаем этот вопрос здесь, в Рийгикогу”.

”У государства есть четыре направления деятельности”, — отметила советник отдела здоровья населения Министерства социальных дел Тийна Дрелль. ”Это: 1) направление врачами большего числа пациентов на тестирование; 2) работа с ВИЧ-инфицированными, лечение, доступность лечения, разработка инструкций по лечению; 3) профилактика ВИЧ-инфекции и 4) мониторинг. Нет достаточной информации в части распространения инфекции, мы не знаем, как конкретно человек заразился”.