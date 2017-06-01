Доклад: вызов для Эстонии — это сохранение населения и более единое общество

Основной посыл представляемого сегодня в Рийгикогу доклада о развитии человеческого потенциала состоит в том, что без иммиграции численность населения Эстонии не сохранить. Поэтому Эстония должна решить, хотим ли мы управлять миграцией с пользой для себя или будем только реагировать на самоформирующуюся иммиграцию. По оценке авторов доклада, Эстонии нужна проактивная политика, чтобы решить проблему снижения численности населения, вопрос миграции и проблему интеграции, отмечается в пресс-релизе Ассамблеи сотрудничества Эстонии.

Сегодня Ассамблея сотрудничества Эстонии представляет доклад о развитии человеческого потенциала 2016/2017, который озаглавлен «Эстония в эпоху миграции». Отчет, главным редактором которого был профессор городской географии и населения Тартуского университета Тийт Таммару, появился в результате сотрудничества 40 авторов. Доклад концентрируется на влияниях новой эпохи миграции, транснациональности, связности общества, сохранении населения Эстонии, ее языка и культуры.

По словам авторов доклада, Эстония вместе с остальным миром вступает в новую эпоху миграции, которую характеризует рост миграции людей и изменение самой сути миграции.

У происходящей в мире миграции есть один четкий признак: тяга к благополучию. В Эстонии рост благополучия, измеренный индексом развития человеческого потенциала, является одним из самых больших в Европе за последние 25 лет, в результате чего Эстония становится для мигрантов все более привлекательной. В то же время в последние годы значительно вырос и интерес работодателей к найму зарубежной рабочей силы.

Описанную ситуацию авторы называют миграционным переворотом. То обстоятельство, что далеко не все жители Эстонии, а особенно жители окраин и люди, выполняющие простую работу, в достаточной степени чувствуют на себе рост благосостояния, по-прежнему является причиной эмиграции в Финляндию и другие страны ЕС. В то же время вследствие общего роста благосостояния увеличилась и иммиграция, особенно из-за пределов Европейского союза. В 2015 году впервые за последние 25 лет число прибывших в Эстонию превысило число покинувших ее.

В том случае, если бы перевес эмиграции и низкая рождаемость продолжились, то по демографическому прогнозу отчета о развитии человеческого потенциала к концу 21 века население Эстонии сократилось бы, составив менее 800 000 человек. В отчете приходят к выводу, что население Эстонии выросло бы только в том случае, если бы через 30 лет каждая женщина рожала не менее двух детей, а в Эстонию прибыло бы около 200 000 мигрантов.

Для восполнения численности населения нужно делать упор как на семейной, так и на миграционной политике. Эстония превратилась в зависимую от миграции, то есть, другими словами, сегодняшний уровень численности населения невозможно сохранить одним лишь увеличением рождаемости – неизбежно и создание благоприятных условий для иммиграции. Авторы доклада выдвигают предложение создать стратегию миграции, чтобы основательно проработать главные цели государства, связанные с миграционной политикой.

Отчет также приходит к выводу, что социальные связи эстоно- и русскоязычного населения по-прежнему слабые. Одна из причин – по-прежнему существующая система детских садов и школ, сегрегированная по признаку языка, которая разделяет детей на основании эстонского и русского языка, помещая их в параллельные миры. Опыт Европы показывает, что в ситуации, когда иммигранты заняты в основном на простых работах, массово проживая в более дешевых частях города, при совпадении границ бедности и национальности социальных проблем будет не избежать. Авторы считают, что в текущих условиях роста иммиграции Эстонии пора предпринять решительные шаги по объединению параллельных обществ, разделенных на основании языка и национальности. Детский сад и школа – это те институты, с помощью которых можно будет инициировать такие изменения, и это необходимо сделать.

Отдельная глава отчета рассматривает современную транснациональность, то есть ситуацию, когда во все более открытом мире территории стран, место жительства граждан и бытовое пространство людей больше не совпадают. Так и в Эстонии, где плотно общающиеся между собой сообщества, предприятия и люди находятся как в своей стране, так и за границей. Это означает, что необходимо решить вопрос, кому принадлежат в политическом, гражданском, налоговом или социально-страховом смысле проживающие в транснациональном мире люди. Как долго нужно пребывать на родине, в стране для зимования или в стране места работы, владеть имуществом и платить налоги, чтобы получить, например, избирательное право?

Учитывая все описанное выше, авторы доклада о развитии человеческого потенциала предлагают Эстонии разработать стратегию миграции и человеческого ресурса.