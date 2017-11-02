Доклад: равноправия в области труда женщинам придется ждать два века

Только через сто лет в мире, как ожидается, удастся обеспечить полное равноправие женщин и мужчин. Самые серьезные гендерные разрывы в их правах и возможностях еще сохраняются в экономике и сфере здравоохранения.

Такой вывод следует из ежегодного ”Глобального доклада о гендерном разрыве — 2017”, опубликованного в четверг, 2 ноября, Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Эстония в новом рейтинге ВЭФ заняла 37 место из 144, а вот Латвия находится на 20 месте, и Литва — на 28. Россия заняла 71 место.

Отмечается, что в странах Балтии преодоление гендерного разрыва замедлилось. Гендерный разрыв преодолен в мире на 68 процентов. При этом у лидера — Исландии — 87,8 процента.

В исследовании ВЭФ подчеркивается, что движение к гендерному равенству в мире впервые с 2006 года не только застопорилось, но и пошло в противоположном направлении. Если год назад ученые считали, что для решения этих задач требуется 83 года, то сейчас речь идет о целом веке. Причем в некоторых сферах деятельности этот срок в два раза больше. В частности, равноправия в области труда и занятости женщинам придется ждать не менее 217 лет.

По ряду критериев — высшее образование, профессиональная и техническая подготовка и здравоохранение — Россия достигла полного равенства полов, отмечено в исследовании. Однако в некоторых сферах разрыв сохраняется. В частности, в уровне оплаты труда мужчин и женщин. Здесь задачи решены только на 64,8 процента.