10.08.2017, 17:50

Докфильм о беженцах: хотим, чтобы весь мир видел, как обходятся с нами в Эстонии

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rus.delfi.ee
EST

Силвен, Соло и Сакко родом из Западной Африки и ищут более стабильную жизненную среду. Они приехали в Эстонию по разным причинам, но все были вынуждены столкнуться с жестким приемом и жить в приюте для беженцев.

С помощью объектива французского режиссера с эстонскими корнями Элеоноры де Монтескью мы видим то юридически подвешенное состояние, в которое зачастую попадают беженцы, требующие у страны убежища.

Трое мужчин рассказывают, почему они разочарованы сложившийся ситуацией. Название фильма ”Огонь” отражает пламя в родных странах Силвена, Соло и Сакки.

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