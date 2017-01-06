Мэр Хаапсалу Урмас Суклес сообщил, что он отказывается от выдвижения своей кандидатуры в правление реформистов.

”Я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры в правление Партии реформ. Несколько дней назад я попытался отправить имэйл по рассылке глав самоуправлений Партии реформ, что, однако, сделать не удалось — я неправильно написал адрес. Это обстоятельство вызвало довольно-таки большую полемику”, — написал Суклес в Facebook.

”Хоть я и не могу задним числом подтвердить, была ли ограничена внутрипартийная рассылка или нет, все же выяснилось, что уездная рассылка была под строгой цензурой конторы или же закрыта для простых членов, и такое положение дел никак не вписывается в контекст честных выборов. Со мной связались реформисты из других уездов и подтвердили, что давление конторы, помимо контроля имэйлов, при поддержке Кристена Михала было большим, доходя даже до угроз”, — добавил он.

Напомним, как развивалась эта история. Перед выборами нового председателя борьба за власть в Партии реформ перешла во внутрипартийные рассылки.

Член правления Ляэнемааской организации Партии реформ, председатель Хаапсалуского округа и мэр Хаапсалу Урмас Суклес 2 января попытался отправить в рассылку партийных руководителей местных самоуправлений поддерживающее Ханно Певкура письмо, но оно не дошло до адресатов, пишет Eesti Päevaleht. "Очевидно, оно не совпало с поддерживающей кандидатуру Михала линией ", — отметил Суклес. По его словам, раньше проблем не было и все отправленные письма всегда приходили. Суклес уточнил, что не смог отправить письмо и в рассылку Ляэнемааского округа.

В письме Суклес хотел сказать, что, по его мнению, партия нуждается в довольно большом изменении и из кандидатов в председатели именно Певкур способен его принести. "Кристен — уважаемый и деятельный человек, но у него есть одна очень большая слабость: он не говорил правду журналистам и "попался" на этом. А этого СМИ и общественность никогда не забудут, и под его руководством репутация Партии реформ как "партии с серым финансированием" никуда не исчезнет", — говорилось в его письме.

В партии сказали, что рассылки каждого уровня принятия решений сделаны так, что у чужих нет в них доступа. Например, человек из Таллиннского округа не может написать в рассылку Пярнуского округа. Но это не объясняет, почему руководитель местного самоуправления Суклес не может отправить письмо в рассылку руководителей местных самоуправлений. "Партийные рассылки всегда по умолчанию закрыты для защиты от коммерческого и другого спама. Включенный в рассылку адрес всегда может отправить туда письмо. Я проверил у айтишников. Суклес не писал в рассылку руководителей местных самоуправлений", — ответил генеральный секретарь Партии реформ Реймо Небокат.