Договор Меэлиса Пая с самим собой: 3500 евро в месяц и ежегодный рост зарплаты

Почти десять дней тому назад мэрия Таллинна сообщила об освобождении от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS Меэлиса Пай в связи с тем, что он заключил договор, взяв себя самого на работу художественным руководителем Горхолла, пишет Eesti Päevaleht.

”Какое еще теплое место?” — удивился тогда Пай на вопросы журналистов. Как бы то ни было, в распоряжении издания оказался трудовой договор Пая, согласно которому, он планировал выплачивать себе зарплату в размере 3500 евро ежемесячно и каждый год поднимать ее на 5%. Кроме того, договор предусматривает возможность выплаты бонусов на основании хороших экономических показателей года, а также использование служебного автомобиля и покрытие расходов на мобильную связь на сумму до 300 евро ежемесячно. Ежегодный отпуск Пая насчитывал бы 35 дней, а в случае расторжения трудового договора по согласию сторон, он получил бы компенсацию в размере зарплаты за полгода.

Свою подпись под договором поставил и член правления Горхолла Тыну Прёэм, который подтвердил изданию, что подобные условия не являются чем-то обыденным. ”Не обыденные. Но он был моим начальником и сказал, что они с Аасом (и.о. мэра Таллинна Таави Аас — прим.ред.) обо всем договорились”, — аргументировал своей поступок Прёэм.

Аас признал, что часть назначенных Паем себе благ, действительно, исключительны, но, комментируя свою причастность к документу, подчеркнул, что для назначения члена совета на должность необходимо решение общего собрания. ”Одной только поддержки со стороны и.о. мэра оказалось бы недостаточно. К тому же, я узнал об этих условиях лишь спустя какое-то время через третьих лиц”, — отметил Аас.

Сам Пай говорит, что его зарплата продиктована бизнес-планом. ”Она самая низкая из тех руководителей, которые предусмотрены для Горхолла бизнес-планом, — сказал он. — На самом высоком уровне находятся международные специалисты, поскольку в Эстонии нет компетентных руководителей конференц-центров. Им назначено 7000 евро или что-то в этом роде, далее идут 4000 и 3500, 2500 евро. Так что сумма взята не с потолка”.

”Это объект стоимостью 100 млн, международный центр. Вы что, считаете, что для управления им можно было найти специалистов и экспертов за 1000 евро?” — спросил Пай и отметил, что дело совсем в другом.

”Весь конфликт начался с того, что был заключен трехсторонний договор, которым архитекторскому бюро Allianss Arhitektid было предоставлено единоличное право на проектировку Горхолла. Я как председатель совета выступал против этого договора и за проведение открытого конкурса”, — отметил Пай.