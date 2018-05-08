08.05.2018, 17:05

Дочь Олега Гросса Ирис: в отличие от своего отца, я не бросаюсь ложными утверждениями

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rus.delfi.ee
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Iris, Oleg Grossi tütar
Iris, Oleg Grossi tütarFoto: Tiit Blaat

Дочь Олега Гросса Ирис рассказала LP свою историю, как она доказала в суде с помощью анализа ДНК, что является дочерью Гросса, и с радостью хотела бы общаться с отцом, но последний не хочет ничего слышать о ней. Олег Грос в ответ сказал, что признал бы дочь, если бы последняя не требовала у него в вымогательском тоне материальной помощи, а вела себя по-человечески. Теперь Ирис в свою очередь отвечает на комментарий отца.

"Из-за ложных утверждений о стороны Олега Гросса в отношении меня я вынуждена сделать следующее заявление: "В 2010 году мои трудовые отношения были приостановлены, поскольку я официально находилась в отпуске по уходу за ребенком. На работу я вернулась только осенью 2013 года. Комментарий Олега Гросса, мягко говоря абсурдный, и каждый хоть сколько-нибудь способный мыслить человек должен понимать, что работники названного Олегом Гроссом учреждения не ходят куда-то махать под чьим-то носом служебным удостоверением. Такие ложные обвинения достойны осуждения, и в описанной Олегом Гроссом ситуации обязательно следовало бы оповестить внутренний контроль соответствующей институции, который при необходимости инициировал бы дисциплинарное производство.

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Возможная причина, по которой Олег Гросс в своем комментарии (о котором он, очевидно, предварительно проконсультировался со своим адвокатом) неоднократно с горечью упоминает определенное учреждение, может быть в том, что его присяжный адвокат проиграл в суде не только одно дело. Здесь я, к сожалению, больше прокомментировать не могу. Что касается требования денег у Олега Гросса, то повторю еще раз: поскольку кажется, что по меньшей мере половина комментаторов этой статьи за свою жизнь элементарно не научились читать — отец знал обо мне в то время, когда мне был примерно год, я лично отыскала своего отца в 17 лет, это означает, что с точки зрения закона я была все-таки ребенком.

ТОП

Я сейчас не представляю, чтобы я насмехалась над 17-летним ребенком так, как Олег Гросс это тогда делал. Я тогда не просила у него ничего материального и не прошу и сейчас, тем более в будущем. Еще раз подчеркиваю, что я осведомлена о действующих в Эстонской Республике правовых актах и не питаю иллюзий в отношении чего-либо. Очевидно, у предпринимателя такого калибра оформлено завещание уже десятки лет назад. Мой месседж был предназначен для более широкой общественности и касался всех отцов, которые не заботятся о своих детях. К сожалению, как самый яркий пример я могла привести только собственного кровного отца. В отличие от своего отца, я не бросаюсь ложными утверждениями, я человек действий. Имеешь смелость сделать, имей смелость признаться. Я больше не хочу читать о тебе ни одной статьи на тему "лучший отец".

Этот комментарий я была должна общественности, поскольку сама предала гласности эту тему. Больше я никому комментариев давать не буду. Время выбирать стороны. При этом, Олег Гросс — после твоего комментария я на минутку подумала, что пойдем еще раз в суд, но просто не хочу тратить на тебя свое время. Ситуация с твоим словом против моего слова в суде не принесла бы результата".

Интервью с Ирис и комментарий Олега Гросса можно прочитать здесь.

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