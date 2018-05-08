Дочь Олега Гросса Ирис: в отличие от своего отца, я не бросаюсь ложными утверждениями

Возможная причина, по которой Олег Гросс в своем комментарии (о котором он, очевидно, предварительно проконсультировался со своим адвокатом) неоднократно с горечью упоминает определенное учреждение, может быть в том, что его присяжный адвокат проиграл в суде не только одно дело. Здесь я, к сожалению, больше прокомментировать не могу. Что касается требования денег у Олега Гросса, то повторю еще раз: поскольку кажется, что по меньшей мере половина комментаторов этой статьи за свою жизнь элементарно не научились читать — отец знал обо мне в то время, когда мне был примерно год, я лично отыскала своего отца в 17 лет, это означает, что с точки зрения закона я была все-таки ребенком.

Я сейчас не представляю, чтобы я насмехалась над 17-летним ребенком так, как Олег Гросс это тогда делал. Я тогда не просила у него ничего материального и не прошу и сейчас, тем более в будущем. Еще раз подчеркиваю, что я осведомлена о действующих в Эстонской Республике правовых актах и не питаю иллюзий в отношении чего-либо. Очевидно, у предпринимателя такого калибра оформлено завещание уже десятки лет назад. Мой месседж был предназначен для более широкой общественности и касался всех отцов, которые не заботятся о своих детях. К сожалению, как самый яркий пример я могла привести только собственного кровного отца. В отличие от своего отца, я не бросаюсь ложными утверждениями, я человек действий. Имеешь смелость сделать, имей смелость признаться. Я больше не хочу читать о тебе ни одной статьи на тему "лучший отец".

Этот комментарий я была должна общественности, поскольку сама предала гласности эту тему. Больше я никому комментариев давать не буду. Время выбирать стороны. При этом, Олег Гросс — после твоего комментария я на минутку подумала, что пойдем еще раз в суд, но просто не хочу тратить на тебя свое время. Ситуация с твоим словом против моего слова в суде не принесла бы результата".

Интервью с Ирис и комментарий Олега Гросса можно прочитать здесь.