Дочь Олега Гросса Ирис: в отличие от своего отца, я не бросаюсь ложными утверждениями

Дочь Олега Гросса Ирис рассказала LP свою историю, как она доказала в суде с помощью анализа ДНК, что является дочерью Гросса, и с радостью хотела бы общаться с отцом, но последний не хочет ничего слышать о ней. Олег Грос в ответ сказал, что признал бы дочь, если бы последняя не требовала у него в вымогательском тоне материальной помощи, а вела себя по-человечески. Теперь Ирис в свою очередь отвечает на комментарий отца.
"Из-за ложных утверждений о стороны Олега Гросса в отношении меня я вынуждена сделать следующее заявление: "В 2010 году мои трудовые отношения были приостановлены, поскольку я официально находилась в отпуске по уходу за ребенком. На работу я вернулась только осенью 2013 года. Комментарий Олега Гросса, мягко говоря абсурдный, и каждый хоть сколько-нибудь способный мыслить человек должен понимать, что работники названного Олегом Гроссом учреждения не ходят куда-то махать под чьим-то носом служебным удостоверением. Такие ложные обвинения достойны осуждения, и в описанной Олегом Гроссом ситуации обязательно следовало бы оповестить внутренний контроль соответствующей институции, который при необходимости инициировал бы дисциплинарное производство.