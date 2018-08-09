09.08.2018, 20:18

Дочь Евгения Медуницы: прокуратура ошибается. Мой отец — не наркобарон!


Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
 
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Дочь Евгения Медуницы: прокуратура ошибается. Мой отец — не наркобарон!
Vallo Kruuser

Каролина Меус (24), дочь Евгения Медуницы, которого считают одним из самых крупных наркоторговцев Эстонии, связалась с изданием Eesti Ekspress и дала ему большое интервью, в котором рассказала о своем отце и о том, как ему живется за решеткой.

По оценке прокуратуры, Евгений Медуница — крупный наркотогровец, банда которого в течение четырех лет перевезла из Испании в Россию 2,3 тонны гашиша. В апреле 2016 года издание писало, что в хорошие времена Медуница катался как сыр в масле: квартира на берегу Средиземного мора, вилла под Виймси, Porsche.

Теперь все это в прошлом.

Каролина не виделась с отцом два с половиной года, то есть с момента его задержания в Испании. ”Я пыталась приходить к началу заседания, чтобы хотя бы помахать ему. Но потом мне надо было уходить, так как нам запрещено общаться”.

О том, как живется отцу в местах не столь отдаленных, она узнавала от родственников. Один из них, проживающий в Украине Михайло Смирнов, работает адвокатом и тоже взялся защищать Медуницу.

Основной адвокат Медуницы — Кюллике Намм. До этого был Айвар Пильв.

Каролина описывает тюрьму как ад на земле. ”На мытье отведено 20 минут в неделю. За это время ты должен постирать одежду и вымыться сам”, — говорит женщина и рассказывает, как однажды во время приема душа Медунице отключили воду. Он попросил включить ее обратно, но ему никто не ответил. Мыльная пена попала ему в глаза и он простоял так 5-10 минут, прежде чем смог выбраться. У мужчины опухли глаза, но к врачу он попал лишь вечером. Врач спросил, почему он не прополоскал глаз, на что он ответил, что не было воды.

На прогулку в Таллиннской тюрьме, как утверждает Меус, Медуницу выводят в самый плохой бокс. Для того, чтобы попасть в туалет, заключенным приходится кричать и шуметь, иначе охрана не реагирует. В тюремном магазине продается много товаров с истекающим сроком годности, ассортимент ограничен, цены кусаются и наблюдаются постоянные недовесы.

”Этими мелочами они пытаются сделать тебе плохо”, — говорит женщина и вспоминает, как в прошлом году отец ходатайствовал о свидании с братом и попросил не назначать время на период с 24 по 26 августа. Его просьба, конечно же, была проигнорирована, а свидание назначено на 25 августа.

”Евгений стал совершенно другим человеком. Он постарел лет на десять”, — говорит Михайло Смирнов, которого Каролина привела с собой на вторую встречу с изданием.

”Отец — очень хороший человек. Очень приятный, очень позитивный, очень харизматичный. Очень воспитанный. Очень умный”, — перечисляет дочь.

Медуница родился в Эстонии, но у него серый паспорт. ”Он — не тот русский мужик, который постоянно гуляет. Он всегда очень спокойный. Я никогда не видела, чтобы отец дрался или матерился”, — продолжает женщина.

Медуницу арестовали в декабре 2015 года в испанском городе Аликанте, где он проживал со своей женой Валентиной и сыном Лукой. Каролина в это время училась в Швейцарии.

Полицейские выбили дверь и увели Медуницу. Луке и Валентине сказали, что они его больше не увидят, поскольку ему дадут пожизненное.

KOHTUALUSED: Vasakult jõugujuhiks peetav Jevgeni Medunitsa, paremal Dmitri Uritski. Mehed on protsessil äratanud tähelepanu elavate näoilmete ja žestidega. Korra lasi kohtunik isegi Medunitsa saalist eemaldada. Mihkel Maripuu

Тогда в прессе писали, что Медуница является членом Краснодарской ОПГ. ”Откуда они это взяли? Там все уже давно умерли. Отец никогда не входил в Краснодарскую ОПГ!” — уверяет дочь.

Медуница был доставлен из Испании в Эстонию 3 февраля 2016 года. Виновным он себя не признает.

Кюллике Намм выявила в деле Медуницы серьезное нарушение. По крайней мере раз в полгода суд должен по собственной инициативе проверять оправданность нахождения человека за решеткой. Судья Виолетта Кываск этого не сделала.

Второй защитник Медуницы Михайло Смирнов утверждает, что представленные прокуратурой доказательства косвенные и напрямую Медуницу с наркотиками ничто не связывает.

”Нам постоянно говорят, что мы должны учиться демократии и быть правовым государством. Но что это за правовое государство, когда человека удерживают без всякого разрешения? У нас на Украине он был бы отпущен на свободу уже на следующий день!” , — возмущается мужчина.

Но Медуницу не отпускают. Сейчас дело рассматривается в окружном суде. Судью Кываск может ждать дисциплинарное производство, которое может привести к смене судьи. Если это произойдет, процесс начнется заново.

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