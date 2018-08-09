Дочь Евгения Медуницы: прокуратура ошибается. Мой отец — не наркобарон!

По оценке прокуратуры, Евгений Медуница — крупный наркотогровец, банда которого в течение четырех лет перевезла из Испании в Россию 2,3 тонны гашиша. В апреле 2016 года издание писало, что в хорошие времена Медуница катался как сыр в масле: квартира на берегу Средиземного мора, вилла под Виймси, Porsche.

Теперь все это в прошлом.

Каролина не виделась с отцом два с половиной года, то есть с момента его задержания в Испании. ”Я пыталась приходить к началу заседания, чтобы хотя бы помахать ему. Но потом мне надо было уходить, так как нам запрещено общаться”.

О том, как живется отцу в местах не столь отдаленных, она узнавала от родственников. Один из них, проживающий в Украине Михайло Смирнов, работает адвокатом и тоже взялся защищать Медуницу.

Основной адвокат Медуницы — Кюллике Намм. До этого был Айвар Пильв.

Каролина описывает тюрьму как ад на земле. ”На мытье отведено 20 минут в неделю. За это время ты должен постирать одежду и вымыться сам”, — говорит женщина и рассказывает, как однажды во время приема душа Медунице отключили воду. Он попросил включить ее обратно, но ему никто не ответил. Мыльная пена попала ему в глаза и он простоял так 5-10 минут, прежде чем смог выбраться. У мужчины опухли глаза, но к врачу он попал лишь вечером. Врач спросил, почему он не прополоскал глаз, на что он ответил, что не было воды.

На прогулку в Таллиннской тюрьме, как утверждает Меус, Медуницу выводят в самый плохой бокс. Для того, чтобы попасть в туалет, заключенным приходится кричать и шуметь, иначе охрана не реагирует. В тюремном магазине продается много товаров с истекающим сроком годности, ассортимент ограничен, цены кусаются и наблюдаются постоянные недовесы.

”Этими мелочами они пытаются сделать тебе плохо”, — говорит женщина и вспоминает, как в прошлом году отец ходатайствовал о свидании с братом и попросил не назначать время на период с 24 по 26 августа. Его просьба, конечно же, была проигнорирована, а свидание назначено на 25 августа.