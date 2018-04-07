Доцент Таллиннского университета: учителям стоит побаиваться детей и родителей

В условиях сокращающихся ресурсов (денег нет и не будет) начинают действовать законы джунглей. Выразительнее всего это отражается в лексике неолибералов: конкурентоспособность, культ успешности, рейтинги, индивидуализм, эгоизм. Кому понравилась бы жизнь, при которой было бы все меньше поводов доверять другим и надеяться на них? Или где-то есть те, кому понравилось бы то, что большинство людей живет такой жизнью? Подобного рода жизнь вообще не дает повода быть человеком. Смехотворность же современной доминирующей лексики интеллектуалы доказывали в своих произведениях в течение уже сотен лет, а убогая культура речи на уроках родного языка в школах в сочетании с беспокойным поведением больше не позволяют углубиться в эти произведения. Манера перебивать сделала надежду на сохранение культуры весьма хрупкой.
На что мы можем надеяться?
Многие скучают по тому, как все было раньше. Считается, что отсюда и возрождение интереса к народной культуре. Фигур исторического масштаба сейчас нет, потому люди и повернулись спиной к будущему, выискивая драгоценную мудрость в прошлом, словно добывая драгоценные камни. Некоторые из этих ”камней” светят благодарно в ответ и поныне, вылечивая душу и помогая наладить отношения.
Чувствуется все усиливающийся спрос на такие человеческие качества, на которых зиждилось апробированное в течение столетий желание существовать и радоваться жизни: смелость, храбрость, великодушие, сопереживание, забота, доверие, душевная теплота, способность понимать других, бескорыстие, доброта и мудрость. Нахождение рядом со взрослыми, обделенными этими качествами, лишает детей чувства благодарности, а также доверия.
Как при написании законов, так и по ходу самой жизни целью является краеугольная культурная и воспитательная ценность эпохи просвещения — способность нести ответственность. Кажется, будто руководители учреждений несут ответственность только за прибыльность и бюрократические предписания, но не перед людьми. Лес рубят — щепки летят. Деревья почти полностью вырубаются, и от некоторых наших лесов одни пеньки уже и остались — задним числом их берут под охрану как рамень.
Пожирающий все на своем пути харвестер из видеопредставления театра NO99, продемонстрированного на президентском приеме, приобретает пугающие и символические размеры. При росте экономики пространство людей, включающее в себя школы, аптеки, села, магазины и прочее, кажется обреченным на ”затяжное” сжатие. Государство, созданное для сохранения и обслуживания людей, ведет себя как грабитель.
Если в эпоху просвещения надежда на прогресс базировалась на образовании, то сейчас настала пора напомнить о тогдашних основополагающих идеях и пожелать себе такого образования, которое станет не поставщиком рабочей силы на рынок труда, а носителем ценностей, сохраняющих природу, человека и жизнь, а также осмыслителем бытия через культуру.
Вместе со своими коллегами я глубоко и основательно изучила четыре школы, в которых заботятся об учениках. Мнение учителей о детях характеризует оценка как-одно-так-и-другое: у ребят выявили как смелость, умение выражать свои мысли, нести ответственность и желание помогать другим, так и отсутствие умения выживать, неуклюжесть, неспособность прыгать со скакалкой, слушать других, а также страх перед природой. На один из вопросов из нашей анкеты, чему жизненно важному невозможно научиться в школе, один восьмиклассник ответил: ”Тому, насколько сложна жизнь взрослых”.
Иногда кажется, будто настало время учиться у детей. Они уже несколькими способами дали понять, что не хотят жить жизнью предыдущих поколений: предавать, продавать и ненавидеть друг друга, быть коварными и недоверчивыми. Когда они по мере взросления будут становиться крепче, быть может, им удастся изменить мир.