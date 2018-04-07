Доцент Таллиннского университета: учителям стоит побаиваться детей и родителей

Все увеличивающаяся концентрация народных богатств в руках все более узкого круга людей заставляет задумываться о том, все ли в руках одного только случая. В обществе всегда найдутся группы, заинтересованные в сохранении и укреплений определенных жизненных практик хотя бы при помощи тех же самых технологий. Это представители финансовой и экономической властей.

Такие основы стабильности, как традиции, само собой разумеющиеся вещи и ценности, пошатнулись. В настоящее время процесс познания человека, а также его культурного багажа в виде духовного и душевного содержания проходят проверку на прочность — уцелеют ли?

То, что останется, отыщет в вихре перемен возможности и для себя: потребность в счастье и близких людях, необходимость ввести в большую жизнь маленьких граждан мира (воспитание), но и тягу к власти, жажду наживы, борьбу за выживание, идеологическое давление, а также отношение к большинству граждан как к народной массе, т.е. как к плебеям. Да и были ли когда-то иные времена?

Постмодернизм называли эпохой-как-одного-так-и-другого. Времена взаимоисключающих — одних и других — противоречий остались в прошлом. Так, например, непонятно в вихре этих перемен, плакать или смеяться, все вполне хорошо или совсем ни к черту. Где правда, где ложь, кто сверху, кто снизу?

В отличие от былых времен, когда основы мира были непоколебимы, именно сейчас власть находит для себя больше возможностей, заполняя вызванный нерешительностью людей вакуум своими требованиями, угрозами и невежеством. До сих пор ради сокрытия своей хищной сути успешно удавалось прикрываться завесой демократии.

Власть не хочет ни за что отвечать. Она хочет править так, чтобы ответственности не было. В воспитательном же процессе вопрос об ответственности был всегда самым главным — кто и за что отвечает? За воспитание несет ответственность взрослый. А что, если взрослыми больше и не становятся?

Нет человека — нет проблемы

Во многих отражениях духа сегодняшнего времени утверждается, что нынешние времена характеризуются отсутствием каких-либо авторитетов и великих сюжетов. Этому сопутствует также инфантильность людей и целых культур. Государственники превратились в политиков, постоянно подкидывающих темы для комментаторов и карикатуристов. Глава одного государства объявляет другому: ”На моем столе ядерный чемоданчик, чтобы ты знал”. Тот ему отвечает: ”А мой чемоданчик больше”. Могли ли мы себе еще совсем недавно представить, что миром можно будет управлять с помощью твитов?

О ребячестве, т.е. инфантильности, говорит в том числе рвение, с которым людей хотят заменить роботами. Это гораздо легче, чем заниматься сложными проблемами всего человечества и находить им решение. Нет человека — нет проблемы.

Наше медийное пространство также ежедневно наводняется сообщениями о межпартийных распрях, а не ответами на вопрос, какие радости и горести выпадают на долю Эстонии. Ведь характеру, ставшему инфантильным из-за информационного шума, требуется все большего экшна или возбуждения, чтобы спрятать за него свои проблемы и мысли.