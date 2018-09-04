Добрый совет: как вести себя за рулем, чтобы телефон не довел до беды



”К сожалению, многие водители продолжают пользоваться телефоном за рулем, забывая о той опасности, которой подвергают не только себя, но и других участников движения. И нередко можно увидеть перед светофором, как такие горе-водители даже не замечают зеленый свет, уткнувшись в свои смартфоны. Гораздо страшнее, если такое случится перед пешеходным переходом и водитель попросту не успеет затормозить”, — предостерегает К. Арон.

”В целях безопасного движения лучше вообще не прикасаться к телефону за рулем. А если надо воспользоваться Google Maps, то включите голосовые подсказки, а не коситесь одним глазом на карту”, — советует К. Арон.

”Существует множество приложений, которые готовы помочь водителю в пути: зачитать поступившие сообщения и ответить на них, но, к сожалению, только на английском языке”, — сообщает директор по маркетингу Tele2 и обращает внимание всех, кто водит автомобиль, на три мобильных приложения, которые способствуют безопасности движения и правильному поведению на дорогах.

Drive safe — это приложение автоматически включается во время езды. Оно заглушает все звонки и сигналы о сообщениях, а после остановки автомобиля отключается. При поступлении звонка Drive safe также может отправить в ответ заранее заготовленное сообщение, например: ”Я за рулем, скоро перезвоню”. Ну а если вы действительно кому-то срочно нужны и на ваш телефон поступило три вызова подряд, приложение автоматически отключится. Drive safe предлагается бесплатно.