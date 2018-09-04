04.09.2018, 15:11

Добрый совет: как вести себя за рулем, чтобы телефон не довел до беды


rus.delfi.ee
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Roolis ei loe
фото иллюстративноеFoto: Kujundus

Директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон рекомендует всем водителям три мобильных приложения. Они помогут избежать многих несчастий, к которым может привести использование мобильного телефона за рулем. Сейчас, когда в школах начались занятия, это особенно актуально.


”К сожалению, многие водители продолжают пользоваться телефоном за рулем, забывая о той опасности, которой подвергают не только себя, но и других участников движения. И нередко можно увидеть перед светофором, как такие горе-водители даже не замечают зеленый свет, уткнувшись в свои смартфоны. Гораздо страшнее, если такое случится перед пешеходным переходом и водитель попросту не успеет затормозить”, — предостерегает К. Арон.

”В целях безопасного движения лучше вообще не прикасаться к телефону за рулем. А если надо воспользоваться Google Maps, то включите голосовые подсказки, а не коситесь одним глазом на карту”, — советует К. Арон.

”Существует множество приложений, которые готовы помочь водителю в пути: зачитать поступившие сообщения и ответить на них, но, к сожалению, только на английском языке”, — сообщает директор по маркетингу Tele2 и обращает внимание всех, кто водит автомобиль, на три мобильных приложения, которые способствуют безопасности движения и правильному поведению на дорогах.

Drive safe — это приложение автоматически включается во время езды. Оно заглушает все звонки и сигналы о сообщениях, а после остановки автомобиля отключается. При поступлении звонка Drive safe также может отправить в ответ заранее заготовленное сообщение, например: ”Я за рулем, скоро перезвоню”. Ну а если вы действительно кому-то срочно нужны и на ваш телефон поступило три вызова подряд, приложение автоматически отключится. Drive safe предлагается бесплатно.

TrueMotion Family Safe Driving — это приложение позволяет следить не только за собственным поведением за рулем, но и за тем, как водят машину ваши дети, которые только что получили права. Приложение будет присылать ответственным родителям сообщения о том, сколько раз их сын или дочь превышали скорость и пользовались телефоном за рулем, а за хорошее вождение — начислять им очки.

Flo Driving Insights — анализирует стиль езды и развивает навыки экономичного и безопасного драйва. Приложение фиксирует все ускорения и торможения, замеряет скорость и даже отслеживает прохождением виражей. По окончании поездки вы можете детально ознакомиться с ее результатами и оценить свои успехи. Приложение работает в фоновом режиме — и его даже не надо включать.

Tallinn Hockey weekend
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