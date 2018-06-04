Добровольная депортация: Минюст хочет высылать из страны преступников с серым паспортом

Законопроект Министерства юстиции не объясняет, куда и как должны отправляться люди без гражданства, пишет Eesti Päevaleht.
В апреле этого года Министерство юстиции отправило в правительственный кабинет очередной законопроект, которым хотят изменить порядок наказания тех нарушителей закона, у которых нет эстонского гражданства. Сейчас в качестве дополнительного наказания можно выслать из Эстонии только граждан другой страны. С изменением же предусматривают возможность, что люди без гражданства могут добровольно взять на себя обязательство покинуть Эстонию, которое сопровождается дальнейшим запретом на въезд. Это позволит им избежать тюремного заключения.
Согласно законопроекту, можно заключить соглашение с иностранцем, которого обвиняют в преступлении небольшой тяжести или который уже отбывает тюремное заключение за него. Таким образом, из страны в порядке соглашения не выслали бы совершившего тяжкое преступление человека.