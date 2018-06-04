Добровольная депортация: Минюст хочет высылать из страны преступников с серым паспортом

Министр юстиции Урмас Рейнсалу пояснил, что планируемые в новом законопроекте изменения закона, например, отъезд из Эстонии по соглашению, говорят об иностранцах в более широком смысле."Иностранцами по Закону об иностранцах считаются и лица без гражданства, это значит жители Эстонии с так называемым серым паспортом", — сообщил министр.

Однако законопроект не объясняет, куда должен добровольно уехать житель Эстонии с серым паспортом, если вся его прежняя жизнь была в Эстонии и он никак не связан ни с одной другой страной.

Рейнсалу признал, что человека без гражданства невозможно выслать в его страну по гражданству, потому что ее нет. Поэтому он понимает, что признание недействительным вида на жительство человека без гражданства не может быть результативным, потому что после этого человека некуда отправить. Таким образом, единственная возможность выслать из Эстонии преступников с серым паспортом и есть по добровольному соглашению.

Однако как собираются достичь соглашения, если у человека без гражданства нет документов ни одной другой страны? Пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус сказала, что в определенных случаях и человек без гражданства все-таки может уехать куда-то в другую страну. "Разумеется, такие соглашения в случае лиц без гражданства были бы скорее исключением, однако мы все-таки дадим такому лицу возможность добровольно покинуть страну", — добавила она.

Правительство еще не обсуждало законопроект Министерства юстиции.