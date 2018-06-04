04.06.2018, 10:16

Добровольная депортация: Минюст хочет высылать из страны преступников с серым паспортом

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 137
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Rauno Volmar

Законопроект Министерства юстиции не объясняет, куда и как должны отправляться люди без гражданства, пишет Eesti Päevaleht.

В апреле этого года Министерство юстиции отправило в правительственный кабинет очередной законопроект, которым хотят изменить порядок наказания тех нарушителей закона, у которых нет эстонского гражданства. Сейчас в качестве дополнительного наказания можно выслать из Эстонии только граждан другой страны. С изменением же предусматривают возможность, что люди без гражданства могут добровольно взять на себя обязательство покинуть Эстонию, которое сопровождается дальнейшим запретом на въезд. Это позволит им избежать тюремного заключения.

Согласно законопроекту, можно заключить соглашение с иностранцем, которого обвиняют в преступлении небольшой тяжести или который уже отбывает тюремное заключение за него. Таким образом, из страны в порядке соглашения не выслали бы совершившего тяжкое преступление человека.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу пояснил, что планируемые в новом законопроекте изменения закона, например, отъезд из Эстонии по соглашению, говорят об иностранцах в более широком смысле."Иностранцами по Закону об иностранцах считаются и лица без гражданства, это значит жители Эстонии с так называемым серым паспортом", — сообщил министр.

Однако законопроект не объясняет, куда должен добровольно уехать житель Эстонии с серым паспортом, если вся его прежняя жизнь была в Эстонии и он никак не связан ни с одной другой страной.

Рейнсалу признал, что человека без гражданства невозможно выслать в его страну по гражданству, потому что ее нет. Поэтому он понимает, что признание недействительным вида на жительство человека без гражданства не может быть результативным, потому что после этого человека некуда отправить. Таким образом, единственная возможность выслать из Эстонии преступников с серым паспортом и есть по добровольному соглашению.

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Однако как собираются достичь соглашения, если у человека без гражданства нет документов ни одной другой страны? Пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус сказала, что в определенных случаях и человек без гражданства все-таки может уехать куда-то в другую страну. "Разумеется, такие соглашения в случае лиц без гражданства были бы скорее исключением, однако мы все-таки дадим такому лицу возможность добровольно покинуть страну", — добавила она.

Правительство еще не обсуждало законопроект Министерства юстиции.

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