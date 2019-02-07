Добровольцы помогают 130 пожилым и людям с особыми потребностями: с работой по дому, с походами на кладбище и в кино

”Для того, чтобы в Эстонии хорошо жилось нам всем необходимо друг другу помогать. Помощь общественности в этом ключе неоценима и помогать друг другу нужно не только на базе проекта, но и каждый день. При необходимости надо помогать старенькой соседке донести до дома сумку с едой, помочь социальному работнику и нуждающемуся в помощи встретить друг друга или просто друг с другом поговорить. Совместная работа государства, местных самоуправлений и общественности очень важна и важно похвалить как движение сельской жизни Kodukant, которые взяли на себя добровольцев, так и комиссию по политике людей старшего возраста, которые предложили эту идею министерству”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Руководитель в области добровольческой работы движения сельской жизни Kodukant Эха Паас считает, что самым большим вызовом в рамках проекта стало знакомство добровольцев и нуждающихся в помощи. ”Услуга новая, которая несомненно нуждается в том, чтобы к ней привыкли”, — отметила Паас.

Для того, чтобы помочь еще большему количеству людей, которые нуждаются в помощи, движение сельской жизни Kodukant проведет в марте и апреле новые курсы для добровольцев. К участию ожидаются добровольцы из Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, Хийумаа, Пылвамаа, Пярнумаа и Вырумаа. ”После прохождения обучения добровольцы начнут помогать тем людям, которые нуждаются в помощи. Для того, чтобы добровольцы не уставали, для них запланированы различные дни по развитию, а также деятельность в клубе. Кроме того, будут покрыты их расходы на транспорт”, — пояснила Эха Паас.

Эха Паас отмечает, что каждый человек, который хочет внести вклад в благополучие общины и готов посвящать по меньшей мере несколько часов в месяц кому-то, кто нуждается в помощи, может стать добровольцем. Для участия в проекте необходимо заполнить заявку на ресурсе Vabatahtlike Värav. ”Услуги, которые предлагает доброволец не заменят услуги, которые предлагает социальный работник. Однако они предлагают дополнительную деятельность, которая не входит в привычный список услуг попечительства. Добровольцы — это опора для тех, кто нуждается в помощи. Они также являются собеседниками и помощниками в простой работе по дому. Те, кому помогают, радуются от того, что с ними общаются, гуляют, сопровождают их в магазин и учреждения или на какие-либо мероприятия”, — сказала Паас.

Для справки:

• Министерство социальных дел и движение сельской жизни Kodukant заключили в августе договор на два года, в течение которого при сотрудничестве местных самоуправлений и поставщиков услуг будет разработана подходящая для Эстонии модель сотрудничества для привлечения добровольцев в попечительство. Одна из главных целей заключается в готовности и умении местных самоуправлений привлекать добровольцев для помощи пожилым людям и людям с особыми потребностями. Проект финансируется из средств Европейского социального фонда.

• В пилотном проекте участвует шесть уездов: Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, Хийумаа, Пылвамаа, Пярнумаа и Вырумаа.

• Эстонское движение сельской жизни Kodukant объединяет организации, занимающиеся уравновешенным развитием сельских регионов Эстонии и ценящих сельскую жизнь. Цель объединения — развитие деятельности на базе местных сообществ в сельских регионах, развивая при этом сельскую жизнь, народную культуру и добровольческую деятельность.

• По данным SHARE, в Эстонии в добровольческой деятельности задействовано всего 4% людей в возрасте от 55 лет и старше. При этом результаты исследования качества жизни пожилых и людей старшего возраста подтверждают, что 45% людей в возрасте 50-74 лет готовы принимать участие в общественной жизни.