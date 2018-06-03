"Добротное эстонское образование и вправду существует. Нас много". Большое интервью с легендарным Лаури Леэзи

Лаури Августович, вы всегда подчёркивали, что учительство — это ваше призвание. Так что же заставило вас согласиться с должностью директора? Насколько известно, чиновники были против.

Они считали, что у меня нет опыта работы с детьми в школе, только на языковых курсах. Я давал уроки в телевизионном формате и был известен скорее в публичном пространстве в другом амплуа. Да я и особо-то и не рвался стать директором, так и преподавал бы дальше на языковых курсах. Для полного счастья мне всего хватало.

Моя педагогическая карьера как раз и делится на две части: андрагогику, т.е. преподавание взрослым, и педагогику, т.е. преподавание детям. В какой области я более счастлив? Даже затрудняюсь ответить. Соврал бы, если сказал, что нынешняя должность перевешивает. На самом деле, это не так. Раньше я преподавал французский язык людям, которые были сами заинтересованы в учёбе. Сейчас же я вынужден преподавать тем, чьим родителям нравится, когда их отпрыски учатся. Всё-таки это не одно и то же, хотя совпадений достаточно много.

Оглядываясь назад, какие времена были самыми тяжёлыми, а какие самыми светлыми?

Тяжёлых времён и не было. Я достиг такого возраста, когда становишься очень благодарным всем людям, чиновникам и министрам за то, что они все терпели меня. И, конечно же, ученикам, хотевшим присутствовать на моих уроках. Я счастливый человек, ни на что не жалующийся. Забот нет, нищета мне не угрожает, хотя и бывали моменты, когда у меня вообще ничего не было.

Помню, как в день обмена эстонских крон я заскочил в валютный магазин. Когда увидел цены, то что-то был вынужден не купить. Но я не помню того, чтобы мне приходилось голодать. Видать, питался в такие дни скромнее. Скорее всего, у меня в шкафу были крупы и я варил себе кашу. Не помню, чтобы я достигал такого финансового дна, когда приходится звать на помощь. Когда деньги заканчиваются, то потом они снова появляются. Никогда не считал деньги чем-то важным.

У меня спрашивали, приобрёл ли я какие-нибудь акции. Это так потешно. Нет у меня ни акций, ни пенсионных столпов. Однако каждый раз в день перечисления зарплаты откладываю на другой счёт по 500 евро в месяц. Я сам себе столп.

В 2008 году вы писали в одной статье-мнении: ”Некоторые чиновники ну прямо так ретивы при составлении и рассылке всевозможных приказов, что нормальный человек даже не успевал бы выполнять свою основную работу, начни он немедленно выполнять все приказы. Поэтому я и реагирую на распоряжения только после третьего напоминания”. Так сколько же приказов вы проигнорировали?

Великое множество! Одно из таких с удовольствием не выполненных распоряжений — это составление программы по развитию. Это полный абсурд. Только представьте себе — у нас в столичном районе Нымме произойдёт разделение общеобразовательного учреждения на основную школу и гимназию. Будет гимназия в чистом виде, а также сильная основная школа. Непременным спутником перемен будут также сильные названия. Если я не ошибаюсь, то автором оных является Хендрик Агур. Одна школа будет плохой и универсальной (иметь все три школьные ступени — Ред.), как наша, а другая — очень чистой гимназией. Сверхчистой, как водка ”Smirnoff”. Сразу возникает вопрос, насколько сильной будет основная школа?

Какой смысл в написании программы по развитию, если в планах вообще стереть с лица земли ту или иную школу?