Добро пожаловать! Рийгикогу исключил специалистов высшего уровня из иммиграционной квоты

Сегодня на заседании Рийгикогу одобрил поправки к Закону об иностранцах, призванные исключить из максимального числа иммигрантов специалистов высшего уровня.

В течение нескольких лет подобные специалисты не могли приехать в Эстонии по причине исчерпания иммиграционной квоты. Под специалистом высшего уровня подразумевается иностранец с профессиональной подготовкой, которому работодатель в Эстонии должен платить по меньше мере двойную среднюю по Эстонии брутто-зарплату.

Закон увеличит максимальный срок краткосрочных работ с девяти месяцев до одного года, чтобы снизить нехватку рабочей силы, связанную с цикличностью развития экономики.

Закон устанавливает требование о знании эстонского языка на уровне А2 для иностранцев, которые по меньшей мере пять лет прожили в Эстонии на основании временного вида на жительство с правом на работу, и которые хотели бы ходатайствовать о новом виде на жительство или продлить срок действия существующего. Данное требование действует лишь в отношении новых прибывающих в Эстонию лиц, которые получат вид на жительство после того, как поправки вступят в силу 15 июля 2018 года.