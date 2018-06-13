13.06.2018, 19:14

Добро пожаловать! Рийгикогу исключил специалистов высшего уровня из иммиграционной квоты

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Talent.
TalentFoto: Scanpix/ Panther Media

Сегодня на заседании Рийгикогу одобрил поправки к Закону об иностранцах, призванные исключить из максимального числа иммигрантов специалистов высшего уровня.

В течение нескольких лет подобные специалисты не могли приехать в Эстонии по причине исчерпания иммиграционной квоты. Под специалистом высшего уровня подразумевается иностранец с профессиональной подготовкой, которому работодатель в Эстонии должен платить по меньше мере двойную среднюю по Эстонии брутто-зарплату.

Закон увеличит максимальный срок краткосрочных работ с девяти месяцев до одного года, чтобы снизить нехватку рабочей силы, связанную с цикличностью развития экономики.

Закон устанавливает требование о знании эстонского языка на уровне А2 для иностранцев, которые по меньшей мере пять лет прожили в Эстонии на основании временного вида на жительство с правом на работу, и которые хотели бы ходатайствовать о новом виде на жительство или продлить срок действия существующего. Данное требование действует лишь в отношении новых прибывающих в Эстонию лиц, которые получат вид на жительство после того, как поправки вступят в силу 15 июля 2018 года.

Кроме того, поправки к закону призваны предотвратить и помешать незаконной работе иностранцев. Например, работодатель обязан уведомить соответствующие учреждения о том, что к нему на работу в Эстонии поступил иностранец. В случае, если это не будет сделано, работодателю назначается штраф. Штраф за незаконное использование иностранной рабочей силы для юридических лиц будет увеличен с 3200 до 32 000 евро. Будет расширена возможность применить запрет на предпринимательство в отношении лиц, которые ранее были наказаны за совершение того же проступка. Также от государственных тендеров можно отстранить участника, который был ранее наказан за нарушение правил работы иностранцев в Эстонии. С 15 августа работодатели будут обязаны предоставлять данные Трудовой инспекции о командированных в Эстонию работниках до того, как работник приступит к работе.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и, в связи с этим, в другие законы (617 SE) проголосовали 54, против — 7 депутатов Рийгикогу. Два депутата воздержались.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: "Эстония горит! А нам что, дома сидеть?" Как добровольцы помогают тушить огромный лесной пожар

13.06.2018
"Эстония же горит!" — говорит Карел, который отправился в Аэгвийду тушить пожар. Огонь охватил 200 гектаров — это самый большой лесной пожар за последние десять лет.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI: "Лучший финал - Россия против Бразилии": обсуждаем фаворитов ЧМ-2018

13.06.2018
На Делфи начинается серия встреч с футбольными экспертами, приуроченная к проходящему в России чемпионату мира. В течение ближайшего месяца на нашем портале любители спорта смогут найти самую разнообразную информацию как о самих матчах, так и о событиях вокруг них.
Подробнее


Откосить от армии станет сложнее: Рийгикогу ограничил права уклоняющихся от службы и учебных сборов

13.06.2018
Сегодня Рийгикогу принял закон, который позволяет ограничить выдачу или срок действия прав и разрешений для лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу или военные сборы. Соответствующие обязанности проистекают из Конституции.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: В Пярнумаа грузовик съехал в кювет и загорелся, водитель погиб

13.06.2018
В среду в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Кымси в Пярнумаа грузовик съехал с дороги и загорелся. Спасатели пытаются потушить пожар. Известно, что водитель грузовика погиб.
Подробнее

Полиция задержала близ Тарту пьяного водителя грузовика, ему предъявлено подозрение в преступлении

13.06.2018
Вчера полицейские задержали поблизости от Тарту пьяного водителя грузовика, вихляющий стиль езды которого привлек внимание другого участника движения. Водителю предъявили подозрение в преступлении.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106712004
215,10 €
129,06 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €

ФОТО DELFI: Президент будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице

13.06.2018
Мало кто сомневался в том, что во время своего продолжительного визита в Нарву в августе этого года президент Эстонии поселится в одном из современных спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Но Керсти Кальюлайд решила сделать свой визит стопроцентно нарвским, и канцелярия президента удивила всех, забронировав номера в крохотном гостевом доме Elektra, где можно переночевать всего за 40 евро.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Таллинне 14-летнюю Керсти

13.06.2018
Полиция ищет 14-летнюю Керсти, которая на прошлой неделе ушла из своего дома в Таллинне и не вернулась. Девушка и ранее неоднократно уходила из дома, она может передвигаться где-то в Таллинне или Южной Эстонии.
Подробнее

Паэт: восхищение Трампа диктаторами вызывает беспокойство

13.06.2018
По словам члена Партии реформ, депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Урмаса Паэта, восхищение президента США Дональда Трампа диктаторами и одновременные попытки затеять ссору с союзниками вызывает беспокойство.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Скульская: Заметки на полях… футбола. Часть II. Разговор о любви

13.06.2018
В преддверии футбольного чемпионата мира известный отечественный литератор Елена Скульская продолжает свои философские размышления на околофутбольные темы. На сей раз автор пропускает тему через призму собственной биографии, наряду с игрой помещая в фокус своего исследования любовь.
Подробнее